Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко

20 июня посе продолжительной болезни скончался Анатолий Лысенко. Тележурналисту было 84 года.

С 11 утра в телецентре Останкино проходит прощание с генеральным директором Общественного телевидения России. Четвертая студия быстро наполнилась людьми.

У гроба деятеля телевидения можно увидеть невероятное количество цветов и венков. Повсюду расположены фотографии, а на экранах транслируются видео и фото из личных архивов. Среди знаменитых гостей одной из первых была замечена советская и российская тележурналистка Татьяна Миткова.

Траурную церемонию посетил и генеральный директор Первого канала, Константин Эрнст. Он подчеркнул, что Анатолий Лысенко не только открыл невероятное количество программ и людей, но и стал настоящим отцом для многих.

На прощании появились как коллеги Анатолия Лысенко по цеху, так и родственники, поклонники знаменитости. Особенно впечатлил многих красавец-внук тележурналиста. Вместе с близкими он появился у гроба.

Известно, что после церемонии легендарного журналиста сегодня, 23 июня, похоронят на Троекуровском кладбище. Родные будут рядом с ним.

Во время прощания прозвучало большое количество теплых слов. Многие теледеятели считают Анатолия Лысенко своим наставником, а друзья характеризуют его как человека совершенно выдающегося.

Отметим, генеральный директор ОТР скончался 20 июня. О его тяжелом заболевании долго говорили, но все верили в лучший исход. Соболезнования в связи с трагедией выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

