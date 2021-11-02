Просила Путина: Как Доронина уничтожила Боякова

Совсем недавно стало известно о кадровых перестановках во МХАТе имени Горького. Художественный руководитель Эдуард Бояков сообщил о своем увольнении. Театральный критик Марина Тимашева уверена, что к этому может быть причастна Татьяна Доронина.
"У Боякова был контракт на пять лет, провел он на посту не очень много времени и из этого времени более полутора лет пришлось на пандемию. Он выпустил очень много премьер разного качества. Он придумал очень много проектов. Но правление характеризовалось множеством скандалов, связанных с тем, что из театра увольнялись артисты, которые стояли на стороне интересов Татьяны Васильевной Дорониной", – дала она свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт даже вспомнил ситуацию, которая четко указывает на то, что актриса приложила руку к тому, чтобы Боякова убрали. Все произошло на вручении наград.
"Я полагаю, что, конечно, может. Мы все помним ситуацию несколькими годами раньше, когда во время вручения государственной награды, Татьяна Васильевна Доронина ушла куда-то вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Люди, которые с ней связаны, говорили, что она с ним как раз пошла беседовать, чтобы решить ситуацию в свою пользу", – поделилась мнением Тимашева.
Критика, как и многих коллег и зрителей, волнует вопрос о том, кто и по каким причинам находится на определенном месте. Марина Александровна сделала честное заявление.
"Главный вопрос – почему министерство культуры совершает те или иные назначения, понять которые не может никто. Из-за этого возникает ощущение, что мы находимся в сумасшедшем доме", – подытожила она.
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