"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой

Летом стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль в новой постановке МХАТа. Артистка оказалась крайне горда собой, а публика разделилась на два лагеря.

Сама знаменитость призналась, что с раннего детства понимала: ей необходима сцена. После школы она хотела поступить в театральное училище, так как постоянно посещала различные культурные заведения и просто жила этим миром. Однако родители не поддержали решение будущей знаменитости. Они мечтали, чтобы она стала студенткой СПбГУ.

Так и случилось, При этом, судя по всему, судьба просто подбросила поющей ведущей шанс осуществить мечту. Художественный руководитель МХАТа пригласил ее на роль Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Артистка отметила, что восприняла этот шаг как новую возможность получить интересный опыт. Многие коллеги раскритиковали ее за согласие.

Иосиф Пригожин тут же заявил, что первой на эту роль позвали Валерию, но она отказалась. Ходили слухи, что играть певицу должна была и Лолита. Ольга Бузова не послушала никого и в начале следующего месяца снова собирается выйти на сцену. Накануне стало известно, что о ситуации думает Татьяна Доронина.

Легендарная художественная руководительница театра, как оказалось, знала, кто такая Бузова. Ее близкая подруга, Лидия Матасова, рассказала, что знаменитость до сих пор следит за новостями и даже смотрела несколько выпусков "Дома-2". При этом от поющей ведущей на сцене ее родного театра она осталась настолько не в восторге, что даже сорвалась на мат. "Теперь ***** привели на сцену", – заявила Татьяна Васильевна, имея в виду, что телеведущая – якобы женщина с пониженной социальной ответственностью.

