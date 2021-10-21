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Шоу-бизнес
"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой

"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой

Летом стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль в новой постановке МХАТа. Артистка оказалась крайне горда собой, а публика разделилась на два лагеря.
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Сама знаменитость призналась, что с раннего детства понимала: ей необходима сцена. После школы она хотела поступить в театральное училище, так как постоянно посещала различные культурные заведения и просто жила этим миром. Однако родители не поддержали решение будущей знаменитости. Они мечтали, чтобы она стала студенткой СПбГУ.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Так и случилось, При этом, судя по всему, судьба просто подбросила поющей ведущей шанс осуществить мечту. Художественный руководитель МХАТа пригласил ее на роль Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Артистка отметила, что восприняла этот шаг как новую возможность получить интересный опыт. Многие коллеги раскритиковали ее за согласие.

Иосиф Пригожин тут же заявил, что первой на эту роль позвали Валерию, но она отказалась. Ходили слухи, что играть певицу должна была и Лолита. Ольга Бузова не послушала никого и в начале следующего месяца снова собирается выйти на сцену. Накануне стало известно, что о ситуации думает Татьяна Доронина.

Легендарная художественная руководительница театра, как оказалось, знала, кто такая Бузова. Ее близкая подруга, Лидия Матасова, рассказала, что знаменитость до сих пор следит за новостями и даже смотрела несколько выпусков "Дома-2". При этом от поющей ведущей на сцене ее родного театра она осталась настолько не в восторге, что даже сорвалась на мат. "Теперь ***** привели на сцену", – заявила Татьяна Васильевна, имея в виду, что телеведущая – якобы женщина с пониженной социальной ответственностью.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 09:31 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость873922
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Василий
Кто же эту тварь продвигает???? Кто то из нашей думы....
"Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Боякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль"!
Гость873922
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Василий
Кто же эту тварь продвигает???? Кто то из нашей думы....
Конечно кто то из Думы ,как начал свое дерьмовое дело Митрофанов,что вытащил проститутку бузову из притона для своего постоянного пользования ,а потом направил безголосую на сцену ,до ЛДПР в Думе он был продюсером музшоу и знал всю кухню ,когда убежал,Митроха ворюга в Хорватию то передал тварь бузову депутату Вадим Манукян ,он по части культуры ,а его нахождение в Думе несколько лет находится под вопросом,как он попал в думу ,про него нет никаких данных откуда ,кто он ,все темная лошадка,а там подключились ,ещё одни армяни Арчер,пиарщик ,вот и мутят тварь с этой убогой
Гость873922
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Режиссёр Антон Адасинский сообщил, что не желает, чтобы его детский мюзикл "Золото" показывали на сцене МХАТа.
"Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланды быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти <цензура> моей семьи", — написал в сообществе "Derevo" соцсети "ВК" Адасинский
"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен", — отметил режиссёр "Лаборатории Derevo"
Василий
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Кто же эту тварь продвигает???? Кто то из нашей думы....
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