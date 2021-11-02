"Гопники – вон из театра!": критик Соседов плюнул в спину покидающему МХАТ Боякову

"Новая метла подметает чисто, а старая знакома со всеми углами", – говорят в Англии. "Новая метла по-новому метет, как сломается – под лавкой валяется", – считают в России. Обеими пословицами, впрочем, можно описать увольнение Эдуарда Боякова с поста Московского художественного академического театра имени М. Горького, занимавшего эту должность с декабря 2018 года по ноябрь 2021-го.

Вечером 1 ноября Эдуард Бояков сообщил: "Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать – не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития".

Музыкальный критик Сергей Соседов радуется такому неожиданному повороту. "Господи, увольняются и еще что-то из себя выкобенивают! – говорит он. – Наплетут, накрутят, наколобродят хрен знает что, но все равно святыми и обиженными себя мнят. Он, видите ли, написал заявление, и все, видимо, должны сразу обосраться. Мегаломания зашкаливает".

При этом Соседов требует уважения "королевы в изгнании" – 88-летней Татьяны Дорониной. "Понятно, что она уже никогда не вернется к руководству, – полагает он. – Но это не значит, что в театре, где еще живет ее дух, можно творить все, что взбредет в голову. Они все обязательно должны оглядываться: а что скажет Доронина, понравится ли ей это? То есть пока жива Доронина, они должны без конца о ней думать и на нее проецировать каждую свою мысль".

"При Дорониной я видел много спектаклей во МХАТе. При Боякове я уже не ходил, потому что понимал, ЧТО я там увижу, – пояснил Соседов. – Мне нравились принципы и истовая убежденность Дорониной. Я всегда был восхищен ее статью и манерами. При этом меня возмущает одно только отношение Боякова к Дорониной, и мне этого достаточно. Кто Доронина и кто этот Бояков? И мне вовсе не нужно смотреть его спектакли".

Стоит заметить, что Эдуард Бояков пытался делать модный, стильный, современный театр. "А нужны ли нам в таком количестве "современные" театры? – задает риторический вопрос Соседов. – Не слишком ли их много? Театров, где одна сплошная "модная" провокация и профанация? А я, например, не хочу никаких "современных" театров! Я хочу старый классический русский театр со старой театральной школой и культурой! А гопники – вон из театра!"