"Это не по-пацански!" скинувшую роскошный парик Пугачеву пришлось долго обрабатывать

Режиссер, клипейкер и продюсер Ирина Миронова работала с самыми яркими звездами, сняв более 1000 музыкальных клипов разных жанров и направлений. Среди них "Все ушли в осень", "Голова", "Не сгорю", "Не плачь", "Приехали", "Любовь" Аллы Пугачевой. О работе с Примадонной Миронова рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"Нашей первой совместной с Аллой Борисовной работой стал клип на ее дуэт "Будь или не будь" – она сама мне позвонила и предложила сотрудничество, – вспоминает Миронова. – У нее был свой сценарий, правда, очень плохой. И я ей сразу сказала, что это никуда не годится. Она чуть расстроилась, но не обиделась".

Миронова объяснила певице, каким должен быть клип: "Надо показать, какая вы молодая, красивая и счастливая, а Максим на вашем фоне – не ребенок, а вполне себе мужчина. Поэтому будем делать из вас двух крутых главарей банд якудза, где оба будут на равных". Пугачева согласилась, но только с одним условием. "Она попросила снять ее так, будто это и не она вовсе, – пояснила Миронова. – Я ей предложила для этого пригласить на съемки Ротару, но в итоге ограничились черным париком с челкой, похожим на прическу Софии Михайловны".

Правда, Пугачева выдержала в нем лишь день, а потом захотела быть рыжей собой. И скинула роскошный черный парик. Поэтому надо было ее обрабатывать. "Мне пришлось немножко с ней поработать, чтобы вернуть к изначальному сценарию, – вспоминает Ирина. – Сказала ей, что это не по-пацански. Но она все равно долго сопротивлялась",

С членами семьи главной певицы страны Миронова тоже работает. "Месяц назад состоялась премьера клипа Кристины Орбакайте "Сон во сне", где она снималась с дочкой Клавой, – радуется Ирина. – При этом моя собственная дочь была режиссером монтажа".