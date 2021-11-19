Грозит инвалидность: восстановление сгоревшего при пожаре лица Хлебниковой обойдется в миллионы

Страшная новость потрясла поклонников Марины Хлебниковй – певица серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире на улице Ратная, что в столичном районе Северное Бутово. По последним данным артистка находится в коме. Первой на беду откликнулась коллега певицы Алена Кравец.

"Мы не были близкими подругами, но я прекрасно знаю и люблю Мариночку, знаю и то, что сейчас она находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского, – плачет Алена. – В результате ингаляционного поражения она не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких".

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Кравец по своим каналам выяснила, что Хлебникова получила ожоги более 50 процентов тела – у нее обгорели кожа туловища, верхние дыхательные пути. "Самое страшное, что Мариночка получила ожоги 20% лица, также пострадали голова, грудь и ноги, – продолжает Алена. – Это очень серьезные увечья, после которых, как говорят врачи, выживают единицы, да и те остаются инвалидами".

Но участливая Кравец не может оставить в беде бедную Хлебникову. "Я говорила со знакомыми пластическими хирургами и все уверяют, что восстановить лицо с такими ожогами очень трудно, дорого и долго, – уверяет Кравец. – Сейчас врачи не дают прогнозов относительно ее состояния. Но я выяснила, что около 10 миллионов рублей может уйти на то, чтобы пересадить кожу на лицо, избавиться от келоидных рубцов. Марина Хлебникова – не самая богатя звезда, поэтому я хотела бы оказать ей и финансовую помощь, и найти хороших пластических хирургов, ведь иначе уродливые увечья останутся на всю жизнь, а это трагедия для красивой женщины".

Напомним, пожар в квартире Хлебниковой начался на втором этаже. Вечером 18 ноября певица вернулась с гастролей и поднялась в свою комнату. По одной из версий Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

