Грозит инвалидность: восстановление сгоревшего при пожаре лица Хлебниковой обойдется в миллионы

"Мы не были близкими подругами, но я прекрасно знаю и люблю Мариночку, знаю и то, что сейчас она находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского, – плачет Алена. – В результате ингаляционного поражения она не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких".
Кравец по своим каналам выяснила, что Хлебникова получила ожоги более 50 процентов тела – у нее обгорели кожа туловища, верхние дыхательные пути. "Самое страшное, что Мариночка получила ожоги 20% лица, также пострадали голова, грудь и ноги, – продолжает Алена. – Это очень серьезные увечья, после которых, как говорят врачи, выживают единицы, да и те остаются инвалидами".
Но участливая Кравец не может оставить в беде бедную Хлебникову. "Я говорила со знакомыми пластическими хирургами и все уверяют, что восстановить лицо с такими ожогами очень трудно, дорого и долго, – уверяет Кравец. – Сейчас врачи не дают прогнозов относительно ее состояния. Но я выяснила, что около 10 миллионов рублей может уйти на то, чтобы пересадить кожу на лицо, избавиться от келоидных рубцов. Марина Хлебникова – не самая богатя звезда, поэтому я хотела бы оказать ей и финансовую помощь, и найти хороших пластических хирургов, ведь иначе уродливые увечья останутся на всю жизнь, а это трагедия для красивой женщины".
Напомним, пожар в квартире Хлебниковой начался на втором этаже. Вечером 18 ноября певица вернулась с гастролей и поднялась в свою комнату. По одной из версий Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.