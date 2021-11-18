Рыдающую Королеву засняли рядом с Николаевым: Вернулась к бывшему?

Накануне в "историях" артистки появилось неожиданное фото. Они с подругами отправились на концерт с букетом желтых тюльпанов. Многие гадали, для кого же артистка решила приобрести именно эти, крайне символичные цветы. Оказалось, что "вестники разлуки" адресованы тому, разлука с которым случилась много лет назад.
Наташу Королеву засняли рядом с Игорем Николаевым. Артистка купила билет и решилась отправиться на концерт к бывшему мужу. Судя по всему, сам музыкант не был в курсе ситуации. Подруги знаменитости активно снимали ее, чтобы позднее выложить в "истории" и отметить как ее саму, так и исполнителя. Вот так они снова оказались вместе: только он на сцене, а она – в зрительном зале с другими поклонницами.
Концерт произвел на артистку неизгладимое впечатление. Она громко подпевала, хлопала и пританцовывала. В какие-то моменты певица не могла сдержать эмоций и начинала плакать. Прозвучали и "Маленькая страна", и "Дельфин и русалка". Обе композиции сопровождались фотографиями бывших возлюбленных на фоне, что показалось крайне символичным.
Интересно, что несколько песен во время концерта Игорь Николаев исполнил вместе с супругой. Как Наташа Королева отреагировала на эти композиции – пока не совсем понятно, так как ее подруги не снимали эти моменты. Обозначает ли подобное появление бывших супругов намек на совместные проекты – пока не совсем понятно.