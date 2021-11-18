"Регина, что с вами?": Тодоренко рухнула на пол на глазах у зрителей во время выступления

В своем инстаграм-аккаунте звезда экрана опубликовала домашнее видео, вызвавшее спорные эмоции у поклонников. На кадрах она энергично танцует. "Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить", – подписала ролик знаменитость.
В какой-то момент Регина Тодоренко рухнула на пол и продемонстрировала шпагат. При этом она буквально взвыла от боли. Подписчики принялись активно обсуждать пост теледивы. Поклонники осыпали ее комплиментами, похвалив за освоение нового навыка.
Другие же принялись критиковать. "Испанский стыд. Наверняка над шпагатом работали, что мешает освоить танцы", "У нее наверное крыша поехала?!", "Кривляка", "Регина, что с вами?", – высказались фолловеры.
Напомним, Регина Тодоренко является одной из судей в шоу "Ледниковый период" Первого канала. Недавно телеведущая поддержала Ксению Бородину, участвующую в проекте. Она призвала жюри не слишком строго судить ее коллегу, которая не является профессионалом в фигурном катании. Телеведущая и сама принимала участие в этом шоу, поэтому не понаслышке знает, как трудно бывает неподготовленному человеку выступать на льду.