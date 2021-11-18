"Ненавидит всех": оскандалившийся Руссо врезал Пригожину после тяжких обвинений

Исполнитель отреагировал за эмоциональное заявление Иосифа Пригожина. Авраам Руссо признался, что сегодня стыдится того, что в свое время стоял рядом с продюсером. Артист призвал его покаяться, чтобы возвратить в жизнь мир и добро.
Авраам Руссов уверен, что продюсер "ненавидит всех". Более того, он читает, что Иосиф Пригожин втягивает в свои игры супругу – певицу Валерию. Вокалист напомнил, что продюсер говорил о том, что когда-то одел его и сделал человеком.
При этом Авраам Руссо подчеркнул, что на нем Иосиф Пригожин заработал сотни тысяч долларов. Ранее исполнитель в одном из шоу заявил, что продюсер мог быть причастен к его похищению в 2006 году.
Напомним, Авраам Руссо и Иосиф Пригожин работали вместе в нулевых годах. В 2006 году на певца было совершено покушение: преступники обстреляли его машину из автомата.
Как писали "Дни.ру", муж певицы Валерии назвал слова Авраама Руссо клеветой, а его жуликом и мошенником. Продюсер заявил, что подает в суд на певца. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что лингвисты уже оценивают слова звезды в передаче, после чего они с продюсером обратятся к служителям Фемиды.