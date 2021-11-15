"Подаю в суд": Пригожин намерен расквитаться с облившим его грязью Руссо

Авраам Руссо обвинил Иосифа Пригожина в своих проблемах на пике карьеры. Продюсер пришел в негодование от откровений певца и решил нанести ему ответный удар.



Артист откровенничал в программе "Секрет на миллион", задевая тех, кто дал ему путевку на сцену. Иосиф Пригожин в шоке от слов звезды. По словам продюсера, он уже обратился к адвокату Сергею Жорину. "Мы подаем в суд", заявил муж певицы Валерии. Призвать к ответу он намерен как самого Авраама Руссо, так и шоу "Секрет на миллион".

"Он мошенник и жулик", – обрушился с гневной отповедью на обидчика продюсер. По его словам, Авраам Руссо, даже находясь в больнице, говорил о том, что рад тому пиару, который получил от публикаций о своей госпитализации.



Иосиф Пригожин рассказал, что если бы не он и бизнесмен Тельман Исмаилов, то исполнитель так бы и жил у себя на Кипре и был бы неизвестен. Он уверен, что артист не умеет помнить добро. Продюсер считает Авраама Руссо средним певцом и провинциалом, да еще и без мужских качеств.

Кроме того, Иосиф Пригожин не понимает, зачем певец высказывается в адрес Ларисы Рубальской, Тельмана Исмаилова и других людей, которые ему помогли. Также он напомнил, что есть закон о клевете в СМИ, поэтому не может понять и руководство телеканала, который позволил в своем эфире подобный "разгул демократии". Продюсер уверен, что одержит победу в суде. Напомним, ранее стало известно, что у Авраама Руссо нашли опухоль.