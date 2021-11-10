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Шоу-бизнес
"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство

"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство

Дочь актера Георгия Буркова, звезды фильмом "Гараж", "Служебный роман" и "Зиг-заг удачи", на днях резко высказалась о подлости Татьяны Дорониной и призвала не допускать ту до живых людей. Теперь родственники боятся мести со стороны президента МХАТа имени Горького.
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"Послушайте, а кого она любила-то? Она такая по характеру – сегодня ты приближенный, а завтра тебя отлучат от трона. Она отшвыривала людей и забывала, как их зовут", – рассказала о самодурстве Татьяны Дорониной вдова Георгия Буркова Татьяна Ухарова. И добавила скорбно: "Я боюсь за дочь!"

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Развеяла она и некоторые слухи. "Пишут, что Бурков пошел за Дорониной (после раскола МХАТа – Прим. ред.) – возмущена вдова. – Это же неправда! Запредельное зло сейчас поперло, желчь! Еще и нашей Маше досталось, она-то тут причем?! Она просто ответила на то, что пишут неправду".

Татьяна Ухарова всыпала Татьяна Дорониной, что называется, по первое число. "Доронина – деспот, об этом все знают, с ней трудно, – пояснила вдова Буркова. – И, если моя дочь об этом сказала, и рассказала какие-то эпизоды из их отношений с Бурковым, то не вижу в этом ничего плохого. Мы защищаем нашего мужа и отца!

Причем взбешенная вдова полагает, что дальше будет только хуже. Ведь сейчас новый директор театр пытается расшибиться в лепешку, чтобы 88-летнюю больную Доронину вернуть к активной работе в театре. "Дальше ей будут нашептывать в уши, будет такое же самодурство, как и было. Ничего хорошего не будет! От ее имени будут действовать. Страшно даже подумать, что будет", – плюнула Ухарова в престарелую Доронину.

Напомним, с 26 января 2019 года, сыграв главную роль в спектакле "Васса Железнова" по случаю 15-летнего юбилея постановки, Татьяна Доронина во МХАТе им. М. Горького не появляется, но исправно получает зарплаты – около 500 тысяч рублей в месяц.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 09:05 Источник: sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

комментарии

Ответить:

Гость894631
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Гость896197
Дорониной давно пора отдохнуть. Если она любит этот театр, как когда-то. Уйдите в сторону, наша любимая Татьяна Васильевна! Оставьте нам прекрасные воспоминания и уходите с достоинством.
А кто вам сказал, что Доронина возвращается?? Ухарова со своей дочей?? Обе, те ещё "артистки" и интригантки!!
Гость896197
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Дорониной давно пора отдохнуть. Если она любит этот театр, как когда-то. Уйдите в сторону, наша любимая Татьяна Васильевна! Оставьте нам прекрасные воспоминания и уходите с достоинством.
Гость896154
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Гость892780
Ну, поперло <цензура> изо всех дыр, Доронину знаю, как великолепную актрису, дочь Буркова нет, чем она знаменита?
Известная смесь "французского с нижнегородским" (Нижний, прости, к слову пришлось) То барыше "поперло..."!!!, то барышня в экзальтации "великолепная актриса" , то барышня знаменитостей требует....
Гость892780
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Ну, поперло <цензура> изо всех дыр, Доронину знаю, как великолепную актрису, дочь Буркова нет, чем она знаменита?
Гость894339
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Мне не нравится доронина. Везде одинакова. Этот шёпот, дурацкий смех. И где вы видите талант? Ну а самодурство я знаю что такое, у самой начальница была такая, сколько унесла здоровья у подчиненных.
Гость895854
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Гость889117
Все талантливые люди имеют сильный характер, иначе невозможно состояться в профессии, тем более в актёрской . А бесталанным дамам лучше помолчать.
Подлинно талантливый актер имеет, безусловно, сильный характер. Но! Кто-то может представить себе, чтобы подлинно талантливая актриса, Великая актриса
М. Н. Ермолова писала кляузы во властные структуры? Так, как делает дама "с сильным характером"? И сильный характер, и талант, и бесталанность - понятия очень растяжимые. Вам бы лучше помолчать
Гость893666
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Жена Буркова и его дочь уже много раз рассказывали эту историю. Не устали?Кто вы и кто Доронина?Надоели.
Гость891004
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откуда вы все повыползали, *вспоминатели* долбанные
Гость889117
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Все талантливые люди имеют сильный характер, иначе невозможно состояться в профессии, тем более в актёрской . А бесталанным дамам лучше помолчать.
1

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