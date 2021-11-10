"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство

Дочь актера Георгия Буркова, звезды фильмом "Гараж", "Служебный роман" и "Зиг-заг удачи", на днях резко высказалась о подлости Татьяны Дорониной и призвала не допускать ту до живых людей. Теперь родственники боятся мести со стороны президента МХАТа имени Горького.



"Послушайте, а кого она любила-то? Она такая по характеру – сегодня ты приближенный, а завтра тебя отлучат от трона. Она отшвыривала людей и забывала, как их зовут", – рассказала о самодурстве Татьяны Дорониной вдова Георгия Буркова Татьяна Ухарова. И добавила скорбно: "Я боюсь за дочь!"

Развеяла она и некоторые слухи. "Пишут, что Бурков пошел за Дорониной (после раскола МХАТа – Прим. ред.) – возмущена вдова. – Это же неправда! Запредельное зло сейчас поперло, желчь! Еще и нашей Маше досталось, она-то тут причем?! Она просто ответила на то, что пишут неправду".

Татьяна Ухарова всыпала Татьяна Дорониной, что называется, по первое число. "Доронина – деспот, об этом все знают, с ней трудно, – пояснила вдова Буркова. – И, если моя дочь об этом сказала, и рассказала какие-то эпизоды из их отношений с Бурковым, то не вижу в этом ничего плохого. Мы защищаем нашего мужа и отца!

Причем взбешенная вдова полагает, что дальше будет только хуже. Ведь сейчас новый директор театр пытается расшибиться в лепешку, чтобы 88-летнюю больную Доронину вернуть к активной работе в театре. "Дальше ей будут нашептывать в уши, будет такое же самодурство, как и было. Ничего хорошего не будет! От ее имени будут действовать. Страшно даже подумать, что будет", – плюнула Ухарова в престарелую Доронину.

Напомним, с 26 января 2019 года, сыграв главную роль в спектакле "Васса Железнова" по случаю 15-летнего юбилея постановки, Татьяна Доронина во МХАТе им. М. Горького не появляется, но исправно получает зарплаты – около 500 тысяч рублей в месяц.