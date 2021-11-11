Осчастливила: Федосеева-Шукшина прилюдно подарила квартиру обидчику

Лидия Федосеева-Шукшина сделала очень благородный поступок. Она дала понять, что простила своего внука Василия.

Еще в 2020 году отношения актрисы с родственником были плохими. Они постоянно ругались и винили друг друга во всех тяжких. Семью сотрясали скандалы.

Теперь Лидия Федосеева-Шукшина и ее внук приняли участие в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Василий явился в студию, чтобы защитить звезду от подруги Татьяны Парамоновой. Ранее она была помощницей, но, как считают в звездной семье, в какой-то момент стала устраивать провокации и неофициально снимать средства со счетов.

83-летняя артистка рассказала, что женщина предлагала ей деньги за квартиру, где в свое время жил ее муж Василий Шукшин. Но знаменитость ответила помощнице отказом. Лидия Федосеева-Шукшина убеждена, что недвижимость должна принадлежать семье. Она попросила родственников не продавать квартиру, но в крайнем случае сдавать. В программе артистка подарила ключи от жилья внуку. Звезда заявила, что больше не хочет никаких споров и разногласий.

Напомним, конфликт между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Василием начался в середине 2010-х годов, актриса позвала внука жить с ней. Но парень стал закатывать вечеринки с друзьями. Близким это не нравилось. Они хотели выселить Василия из квартиры. К счастью, позже родственникам удалось помириться. Напомним, ранее стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину обворовали.