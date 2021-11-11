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Шоу-бизнес
Осчастливила: Федосеева-Шукшина прилюдно подарила квартиру обидчику

Осчастливила: Федосеева-Шукшина прилюдно подарила квартиру обидчику

Лидия Федосеева-Шукшина сделала очень благородный поступок. Она дала понять, что простила своего внука Василия.
прочитано 2919 раз

Еще в 2020 году отношения актрисы с родственником были плохими. Они постоянно ругались и винили друг друга во всех тяжких. Семью сотрясали скандалы.

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 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Теперь Лидия Федосеева-Шукшина и ее внук приняли участие в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Василий явился в студию, чтобы защитить звезду от подруги Татьяны Парамоновой. Ранее она была помощницей, но, как считают в звездной семье, в какой-то момент стала устраивать провокации и неофициально снимать средства со счетов.

83-летняя артистка рассказала, что женщина предлагала ей деньги за квартиру, где в свое время жил ее муж Василий Шукшин. Но знаменитость ответила помощнице отказом. Лидия Федосеева-Шукшина убеждена, что недвижимость должна принадлежать семье. Она попросила родственников не продавать квартиру, но в крайнем случае сдавать. В программе артистка подарила ключи от жилья внуку. Звезда заявила, что больше не хочет никаких споров и разногласий.

Напомним, конфликт между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Василием начался в середине 2010-х годов, актриса позвала внука жить с ней. Но парень стал закатывать вечеринки с друзьями. Близким это не нравилось. Они хотели выселить Василия из квартиры. К счастью, позже родственникам удалось помириться. Напомним, ранее стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину обворовали.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 20:39 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

Гость895458
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Половина квартиры принадлежит Ольге, матери Василия. Бабка подарила ему свою половину? Не верится. Уж не на одну квартиру они подзаработали в этих передачах со лживыми темами. Редакторы сочиняют, а эти обыгрывают сюжеты.
Гость897169
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Там все пи3данутые, не только бабушка! Царствие небесное Шукшину!
Гость890041
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Какой то маразм, зачем все это нужно делать на камеру на всяких - "Муть говорят"?
Гость 1056999
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Внук, тоже, сделал из ума выжившей бабушке подарок: однокомнатную квартиру за оградой Востряковского погоста.
Гость894631
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Хорошо Оля провернула очередной спектакль!! Семейка Адамс!
Гость892780
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Сегодня подарила, завтра отняла, бабушка совсем умом поехала. Осталась ещё одна квартира, так что шоу продолжается!
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