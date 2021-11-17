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Шоу-бизнес
"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

После прилета из космоса на Юлию Пересильд обрушился шквал негатива и резкой критики. Поводом стали неосторожно сказанные артисткой слова о деньгах для больных детей.
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Ранее актриса втянули в громкий скандал. Бывший учредитель детского фонда "Галчонок" Ольга Журавская обвинила звезду в "захвате" центра. Вскользь прозвучало и имя миллиардера Романа Абрамовича. По мнению женщины, Юлия Пересильд попросила место главы фонда, а после отказа якобы заявила, что заберет щедрую инвестицию. Экс-учредителя вынудили отказаться от руководства центром, поставив на это место артистку.

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Сюжеты Звездные скандалы

Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Юлия Пересильд дала откровенное интервью о съемках фильма "Вызов" на МКС. Дело в том, что команду картины обвинили в нерезонной растрате госсредств. Звезду упрекнули, что она могла бы отдать большую часть потраченной суммы на благотворительность. В свою очередь знаменитость заявила, что помочь всем нуждающимся все равно не получится. По ее мнению, выделенные деньги (более двух миллиардов рублей) не решили бы проблему больных детей.

После этих слов Юлию Пересильд жестоко затравили в Сети. Актриса была в шоке от такого шквала нападок. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, что плакала, когда читала грязные комментарии в свой адрес. Она отметила, что в какой-то момент ей было смешно, поскольку ее слова неверно интерпретировали.

Как писали "Дни.ру", звезда даже составила ночью список обидчиков, чтобы позже отомстить. "Переврали мои слова", – пожаловалась Юлия Пересильд. На утро актриса, подумав на чистую голову, порвала список. Артистка вспомнила слова своей бабушки. В детстве она говорила внучке о том, что нужно радоваться за других, чтобы потом это добро вернулось ей. В итоге Юлия Пересильд пришла к выводу, что из нее просто решили сделать крайнюю.

После публикации звезду в комментариях поддержали звездные коллеги и друзья. Юлия Пересильд поблагодарила их за поддержку.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 08:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

комментарии

Ответить:

Гость898883
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Задолбали! Кто она такая? Кто ее так "умело" раскручивает? Раньше ее просто никто не знал, а теперь она костью поперек горла встала. Тот, кто ее раскручивает, открой глаза. Бледная моль.. Абсолютно безликая. Красота отсутствует. Талант отсутствует. Умом тоже не блещет. Ее никогда не удастся раскрутить, даже если ее забросить на Марс и там снять с ней фильм. Пустой номер! У нее нет ничего, чтобы стать звездойй. Можешь прямо сейчас смыть деньги в унитаз, результат один и тот же...
гость
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Эта подстилка и недоактриса уже вынесла мозг своими воплями.Дрянь баба,а еще и человек с гнилой душонкой.Сегодня получает то,что заслуживает.
Гость900811
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Баба демонстрирует все свои способности: полная бездарь в кино, готова на все ради хайпа, к тому же глупа совсем. Про таких говорят, молчала бы, за умного сошла.
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