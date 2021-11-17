"Захватившая" детский фонд Пересильд взвыла из-за жуткой травли: Переврали мои слова

После прилета из космоса на Юлию Пересильд обрушился шквал негатива и резкой критики. Поводом стали неосторожно сказанные артисткой слова о деньгах для больных детей.



Ранее актриса втянули в громкий скандал. Бывший учредитель детского фонда "Галчонок" Ольга Журавская обвинила звезду в "захвате" центра. Вскользь прозвучало и имя миллиардера Романа Абрамовича. По мнению женщины, Юлия Пересильд попросила место главы фонда, а после отказа якобы заявила, что заберет щедрую инвестицию. Экс-учредителя вынудили отказаться от руководства центром, поставив на это место артистку.

Юлия Пересильд дала откровенное интервью о съемках фильма "Вызов" на МКС. Дело в том, что команду картины обвинили в нерезонной растрате госсредств. Звезду упрекнули, что она могла бы отдать большую часть потраченной суммы на благотворительность. В свою очередь знаменитость заявила, что помочь всем нуждающимся все равно не получится. По ее мнению, выделенные деньги (более двух миллиардов рублей) не решили бы проблему больных детей.

После этих слов Юлию Пересильд жестоко затравили в Сети. Актриса была в шоке от такого шквала нападок. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, что плакала, когда читала грязные комментарии в свой адрес. Она отметила, что в какой-то момент ей было смешно, поскольку ее слова неверно интерпретировали.

Как писали "Дни.ру", звезда даже составила ночью список обидчиков, чтобы позже отомстить. "Переврали мои слова", – пожаловалась Юлия Пересильд. На утро актриса, подумав на чистую голову, порвала список. Артистка вспомнила слова своей бабушки. В детстве она говорила внучке о том, что нужно радоваться за других, чтобы потом это добро вернулось ей. В итоге Юлия Пересильд пришла к выводу, что из нее просто решили сделать крайнюю.

После публикации звезду в комментариях поддержали звездные коллеги и друзья. Юлия Пересильд поблагодарила их за поддержку.