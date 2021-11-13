Деградация всех органов и систем: Федункив отразила злобный выпад Васильевой

Звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman Марина Федункив отразила злобный выпад актрисы Татьяны Васильевой. 50-летняя знаменитость зла на коллегу по цеху не держит.
Федункив не понимает, чем заслужила гнев Васильевой. По словам Марины, она знакома с Татьяной Григорьевной лично, их общение всегда было доброжелательным. В глаза 74-летняя звезда гадостей коллеге никогда не говорила. Также Марина напомнила, что она не просто кавээнщица, как презрительно называет ее артистка, а человек с театральным образованием. Дескать, Татьяне Васильевне должно быть известно, что она в профессии не случайно.
Звезда "Реальных пацанов" не исключает, что из-за возрастных изменений, постепенной деградации всех органов и систем Васильева уже не всегда понимает то, о чем высказывается. "Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет", – рассудила Федункив. Марина также думает, что Татьяна Григорьевна перепутала ее с кем-то, забыв ее фамилию.
Как писали "Дни.ру", ранее Татьяна Васильева призналась, что бывшие участницы КВН, которые сегодня стали популярными актрисами, ее раздражают. По словам артистки, выпускницы телеигры несерьезно относятся к профессии, а узнаваемости добились исключительно благодаря наглости. "Все — тумбы", – заявила Татьяна Григорьевна. Отметим, комментарий артистки касался не только Марины Федункив, но и Ольги Картунковой и Светланы Пермяковой.