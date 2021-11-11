"Перекушу горло и убью!": Васильева пригрозила дилетанту Садальскому за детей

Татьяна Васильева раскрыла причины разрыва с Садальским.

Актриса Татьяна Васильева некогда тепло дружила с коллегой, журналистом, актером и блогером Станиславом Садальским. Звезды вместе выходили на сцену. Однако их отношения испортились после неприятного инцидента. Многие поклонники до сих пор не знают, что произошло.

Как выяснилось, Садальский посягнул на святое — детей Васильевой. Этим звезда была взбешена. Теперь ей совершенно наплевать на то, что он о ней говорит и зачем, но детей она трогать не позволит.

Станислав Садальский публично раскритиковал детей Татьяны Васильевой. Он заявил, что наследники сидят на шее актрисы и ничего из себя не представляют.

"Я разорву, я перекушу горло, я стану вампиром, я убью! Он посягнул на это, вот его вина. Она доказана", – рассказала Васильева в ютуб-шоу "Историс — Откройте, Давид!".

Ранее Татьяна Васильева обвиняла Стаса Садальского в том, что он распускает сплетни в грязных ток-шоу вместо того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью.



На это скандальный журналист заявил, что относится к словам Васильевой как к "надписями в сортире" — спокойно и с юмором.

Васильева считает, что Садальский предал профессию и фактически является дилетантом. В одном из интервью она говорила, что он не реализовался ни в карьере, ни в семье. На сцену же он якобы выходит с невыученным текстом и всегда добавляет что-то от себя.