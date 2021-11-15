Обвиненный в предательстве Пригожин набросился на известную певицу: Просто маразм

На днях известная исполнительница заявила о том, что муж Валерии дважды навредил ее карьере и разрушил творческие планы, отказавшись выполнять условия контрактов. Иосиф Пригожин оказался шокирован неожиданными откровениями и резко ответил на обвинения в профессиональном предательстве.
В комментарии порталу Blitz.plus продюсер подчеркнул, что он возмущен лицемерными высказываниями певицы, ведь он давал ей деньги на запись клипов и выпуск альбома – вряд ли так можно разрушить чью-то карьеру. Мужчина не понимает, как вообще можно обвинять его теперь.
"Это какой-то просто маразм," – набросился на обидчицу взбешенный продюсер.
Пригожин пояснил, что речь идет о событиях, которые происходили более 20 лет назад. Мужчина заподозрил, что не слишком востребованной артистке просто стало не на чем "делать пиар", поэтому она вспомнила его имя. Продюсер также подчеркнул, что при личных встречах с ним Власова никогда не говорила ни о чем подобном: в глаза и за глаза от нее звучат разные речи.
Отметим, что у супруга певицы Валерии не впервые возникают конфликты с артистами. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин намерен расквитаться с облившим его грязью Авраамом Руссо – продюсер собирается обратиться в суд.