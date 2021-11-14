Принц Чарльз прокомментировал состояние запертой врачами дома Елизаветы II

Недавно состояние здоровья 95-летней королевы Великобритании ухудшилось. По рекомендациям медиков она последнее время вообще не выходит из дома, ей запретили любые поездки и встречи, даже на прогулки с собаками наложили запрет. Предполагают, что здоровье стало ухудшаться после смерти принца Филиппа, супруга Елизаветы II, с которым она прожила в браке 70 лет.
О состоянии королевы высказался ее сын принц Чарльз. Он был крайне сдержан в общении со СМИ. "Благодарю вас, с ней все в порядке", – ответил монарх. Вся Британия надеется на скорейшее выздоровление королевы. Сама Елизаветы II планирует поход на традиционное памятное богослужение, однако пока ей противопоказаны любые мероприятия.
Жизнь королевской семьи последнее время находится под особым прицелом прессы. После ухода Меган Маркл и принца Гарри королева сильно сдала, а позже и вовсе решила с ними судиться. К слову, внучку от герцогов Сассекских монархиня увидела только через несколько месяцев после рождения.
Не отстает от брата и принц Уильям. Недавно появилась информация о его любовнице, а потом стали ходить слухи о внебрачном сыне. Ситуация сильно сказалась на отношениях с Кейт Миддлтон. В британской прессе поговаривают, что это стало финальной точно в непростых отношениях супругов. Сейчас активно идет речь о разводе пары, но никаких официальных комментариев нет.