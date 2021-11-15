Миддлтон заменила Елизавету II после новости о тяжелом состоянии: Слезы и воспоминания

Накануне Кейт Миддлтон приняла участие в мероприятии по случаю Дня памяти павших. Она заменила тяжелобольную королеву в важный момент.

11 ноября был важный день. В народе он известен как "Маковый день" — день, который отмечают в странах Британского содружества наций. Он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Накануне люди собрались в Лондоне. У королевской семьи есть своя традиция: каждый год они выходят на балкон Министерства иностранных дел, чтобы посмотреть на парад и торжественное возложение венков.

К несчастью, в этом году королева Елизавета II не смогла присутствовать на балконе и наблюдать за происходящим. Все дело в том, что состояние не позволяет ей так долго стоять, проблемы со спиной дают о себе знать. В Сети активно обсуждают, что в этом году Кейт Миддлтон смогла заменить королеву.

В важный день герцогиня выглядела, как и всегда, крайне утонченно и элегантно. Она облачилась в пальто бренда Alexander McQueen в стиле милитари, а также подчеркнула свою индивидуальность темной шляпой с узкими полями, жемчугом и брошью с красными маками.

Поклонники ахнули. Они отметили, что несмотря на то, что все члены королевской семьи выглядели крайне "заплаканными", все удалось. Многие указали, что Кейт Миддлтон крайне достойно вела себя и смотрелась на балконе. Они подчеркнули, что она является "бриллиантом британской короны".

