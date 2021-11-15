Это не от падения: у госпитализированной с острой болью Бородиной нашли новые травмы

38-летняя ведущая Ксения Бородина часто становится номинантом на вылет с проекта "Ледниковый период". Но благодаря поддержке фанатов она остается на проекте вместе с партнером Дмитрием Соловьевым.
Бородина не раз говорила, что спорт дается ей нелегко. До проекта она не занималась физической нагрузкой профессионально, поэтому сейчас ей приходится многое терпеть.
На днях Ксения Бородина рассказала поклонникам, что попала в больницу. она почувствовала острую боль и решила обратиться к медикам. В клинике ей сделали необходимые обследования и пришли к странным выводам. Оказалось, что травмы совсем не связаны с падением на шоу.
"Сделала КТ – можно дальше кататься. Только аккуратно! Буду лечить. Это не от падения, травма не свежая, уже начинает зарастать", – рассказала Бородина.
Ксения Бородина рассказывала поклонникам, что искренне полюбила шоу. И хотя лед принят ее не сразу, были и падения, и слезы, она не отчаивается и хочет идти вперед.
Ранее Ксения Бородина неудачно упала во время выступления с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Врачи диагностировали у нее трещину в ребре. Несмотря на травму, ведущая не хочет уходить с ледового шоу.