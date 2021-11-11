"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица больна. Якобы именно поэтому она не дает концерты и не выходит на публику. Сын артистки Руслан Евдокименко возмутился словам ведущего и разнес его.
Наследник Софии Ротару спросил, кто такой Сергей Соседов, дав понять, что не воспринимает его заявления всерьез. "Смешно. Соседов — моль", – словесно врезал Евдокименко критику.
Также сын исполнительницы отметил, что им с матерью приятно, что поклонники обеспокоены ее здоровьем. Он заверил, что с Софией Ротару все хорошо и поблагодарил публику за участие.
Напомним, недавно Сергей Соседов сказал, что карьера певицы завершилась из-за проблем со здоровьем. Также он заявил, что София Ротару выглядит хорошо благодаря пластическим операциям. По его словам, в ее возрасте у человека уже "изнашивается сердце, печень, желудок", а поменять эти внутренние органы нельзя.
Как писали "Дни.ру", сама знаменитость не комментирует тему своего самочувствия. Певица живет в Киеве вместе со своими родными, обожает Украину и наслаждается временем, которое проводит там. В Россию София Ротару все же иногда приезжает, но это происходит все реже.
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