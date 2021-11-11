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Шоу-бизнес
"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару

"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару

В Сети появились слухи о том, что 74-летняя София Ротару плохо себя чувствует. Наследник звезды расставил все точки над "i".
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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица больна. Якобы именно поэтому она не дает концерты и не выходит на публику. Сын артистки Руслан Евдокименко возмутился словам ведущего и разнес его.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Наследник Софии Ротару спросил, кто такой Сергей Соседов, дав понять, что не воспринимает его заявления всерьез. "Смешно. Соседов — моль", – словесно врезал Евдокименко критику.

Также сын исполнительницы отметил, что им с матерью приятно, что поклонники обеспокоены ее здоровьем. Он заверил, что с Софией Ротару все хорошо и поблагодарил публику за участие.

Напомним, недавно Сергей Соседов сказал, что карьера певицы завершилась из-за проблем со здоровьем. Также он заявил, что София Ротару выглядит хорошо благодаря пластическим операциям. По его словам, в ее возрасте у человека уже "изнашивается сердце, печень, желудок", а поменять эти внутренние органы нельзя.

Как писали "Дни.ру", сама знаменитость не комментирует тему своего самочувствия. Певица живет в Киеве вместе со своими родными, обожает Украину и наслаждается временем, которое проводит там. В Россию София Ротару все же иногда приезжает, но это происходит все реже.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 19:57 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

комментарии

Ответить:

Гость897236
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Соседов если и моль,то ты евдомикенко ноль - живёшь на деньги россиян,которые мама-фанерщица перенаправляет в твои карманы и следишь чтобы этот поток никогда не закончился.Сопи в тряпочку и свой поганый рот не открывай!
Рита
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Не нравится, что соседов правду говорит?????? А кому она понравится, тем более, что кормилицу всей семьи надо и дальше типа хвалить, на то она и кормилица!
Гость888428
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Клементия Уварова
Сергей Соседов не умрёт своей смертью, уверяю. Неудавшийся журналист, возомнил себя музыкальным критиком. Критические дни ( непрекращающиеся) у этого фрика полу-женщины.Мразь, которая может только всех обливать грязью. Раньше молился на Пугачёву, воспевал каждый хрип и насморк её....Теперь она ему немила? Как такое существо может быть в телеэфире? Или на непонятных фриков- поголовный пик сезона? То онО в Украинском "Голосе" в жюри, то на полуразложившемся, трупном НТВ учит как петь и как не петь....Это прикол? Или он реальное место занимает в шоу- бизнесе?
полность поддерживаю, никто он и звать никак
Клементия Уварова
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Сергей Соседов не умрёт своей смертью, уверяю. Неудавшийся журналист, возомнил себя музыкальным критиком. Критические дни ( непрекращающиеся) у этого фрика полу-женщины.Мразь, которая может только всех обливать грязью. Раньше молился на Пугачёву, воспевал каждый хрип и насморк её....Теперь она ему немила? Как такое существо может быть в телеэфире? Или на непонятных фриков- поголовный пик сезона? То онО в Украинском "Голосе" в жюри, то на полуразложившемся, трупном НТВ учит как петь и как не петь....Это прикол? Или он реальное место занимает в шоу- бизнесе?
Гость894599
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Ротяру- Моль!!!
Гость894599
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Соседов ПРАВ!!! Молодец какой, не прогибается под этих старых кашелок Ротяру и Пугалище. Чего она лезет к нам, продажная су...чка невезучка вместе со своим отребьем . Сгинь, Ротяру
Гость894114
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соседов не моль, а НОЛЬ, притом что круглый, ч м о без ума , сплошное скуление, ещё м хлеборезку открывает)))ржачный <цензура> д а чок
Гера
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Соседов правду говорит а хохляцкой бабке и ее сыну не нравится- пусть ждут возвращения Крыма , где у них отельчик простаивает- ждуны , и как мы без фанерщицы то жили а?????
Гость495867
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Можно не воспринимать Ротару, не быть ее поклонником или поклонницей, но не нужно хамить. Соседов всем хамит, как и положено заднеприводному извращенцу.
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