"Так и не узнала про мою любовь": вскрылась интимная история Сухорукова и Дорониной

Виктор Сухоруков рассказал, какие отношения связывали их с Татьяной Дорониной.

История у артистов крайне непростая. Сухоруков был влюблен в Доронину еще с молодости. На своем творческом вечере он рассказал о том, как она не пустила его на порог, когда он был готов признаться в чувствах. "Прошли годы – а она так и не узнала про мою любовь", – сетует актер.

Сухоруков рассказал об инциденте в театре, который назвал "интимной историей". Пару лет назад он оказался с Татьяной Дорониной в одном зрительном зале. Она села прямо за ним, так, что ему оставалось лишь обернуться и признаться в своей многолетней любви. Однако актера охватил ступор, он не смог произнести и слова. Радовало в тот момент только то, что действие спектакля все еще доходило до сознания оторопевшего артиста.

Ранее Виктор Сухоруков взволновал общественность своим самочувствием. Артист перенес тяжелую операцию, а еще сделал прививку от коронавируса. Все это – большой стресс для организма, поэтому поклонники долго переживали за здоровье любимого актера.