"Уберите Градского": народ облил грязью шоу "Голос" из-за постоянных скандалов

В Сети начали поговаривать, что нынешний сезон проекта будет финальным. Однако официальных подтверждений этому нет. Но, если раньше шоу "Голос" с трепетом смотрела вся страна, болея за участников, то теперь из-за череды скандалов программу многие ругают.
Ряду россиян не нравится затягивание этапа слепых прослушиваний. Другим не по душе некоторые наставники. Так, много нападок сыпется на композитора Александра Градского. Дело в том, что судья нарушает правила и устраивает скандалы на шоу "Голос".
В соцсетях появляется много негативных высказываний по поводу некогда популярного проекта. По мнению некоторых пользователей Сети, данный сезон стал одним из самых слабых. "Уберите Градского. Жесткий и не умеет сдерживаться", – попросил один из фолловеров Первый канал.
Другой комментатор отметил, что за всю историю передачи никто из его участников не пробился на вершину отечественного шоу-бизнеса. "Отвратительная попса", – заявил он.
Напомним, ранее Александр Градский набросился на Пелагею в шоу "Голос". Композитор разразился гневной отповедью из-за песни одной из участниц проекта.