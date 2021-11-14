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Шоу-бизнес
"Уберите Градского": народ облил грязью шоу "Голос" из-за постоянных скандалов

"Уберите Градского": народ облил грязью шоу "Голос" из-за постоянных скандалов

В последнее время шоу "Голос" Первого канала вызывает у зрителей все больше критики и разочарования.
прочитано 519 раз

В Сети начали поговаривать, что нынешний сезон проекта будет финальным. Однако официальных подтверждений этому нет. Но, если раньше шоу "Голос" с трепетом смотрела вся страна, болея за участников, то теперь из-за череды скандалов программу многие ругают.

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Ряду россиян не нравится затягивание этапа слепых прослушиваний. Другим не по душе некоторые наставники. Так, много нападок сыпется на композитора Александра Градского. Дело в том, что судья нарушает правила и устраивает скандалы на шоу "Голос".

В соцсетях появляется много негативных высказываний по поводу некогда популярного проекта. По мнению некоторых пользователей Сети, данный сезон стал одним из самых слабых. "Уберите Градского. Жесткий и не умеет сдерживаться", – попросил один из фолловеров Первый канал.

Другой комментатор отметил, что за всю историю передачи никто из его участников не пробился на вершину отечественного шоу-бизнеса. "Отвратительная попса", – заявил он.

Напомним, ранее Александр Градский набросился на Пелагею в шоу "Голос". Композитор разразился гневной отповедью из-за песни одной из участниц проекта.

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Александр Градский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 16:48 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Брлям
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Галимая заказуха. "Один из фолловеров" может вынуть палец из ЗПО и идти лесом. Замечания Градского, да и других <цензура> этого самого лучшего квартета всегда по теме и по существу. Полемика между ними всегда уместна.
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