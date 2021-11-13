"Она уже спилась": НТВ призывают опомниться и спасти оказавшуюся у края пропасти Волочкову

Выходки Анастасии Волочковой уже не кажутся забавными. Народ всерьез обеспокоен и требует помощи для звезды.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь в центре внимания. Отдых балерины в Турции наделал много шуму. Ходят слухи, что знаменитость из-за своего увлечения спиртными напитками превратила собственный отпуск и отдых других курортников в балаган.

Масла в огонь добавили кадры, снятые одним из постояльцев в ресторане отеля. На них Анастасия нетвердо стоит среди столиков и что-то эмоционально рассказывает. Ролик спровоцировал очередную волну негатива в сторону танцовщицы и дал повод в очередной раз обвинить ее в алкоголизме.

Нашумевшие кадры с Волочковой попали в свежий выпуск программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ, который выйдет вечером 13 ноября. "Неужели Анастасию Волочкову выгнали из турецкого отеля за беспробудное пьянство?" – задается вопросом диктор в анонсе шоу.

Эпизод телепередачи с Волочковой в главной роли возмутил пользователей Сети. Зрители набросились на журналистов с критикой. Дескать, репортеры только лишь высмеивают болезнь Анастасии и делают на ней рейтинги. Между тем, случись с балериной беда, лицемерные представители прессы, будут причитать и искать тех, кто ей не помог. Как считают интернет-обитатели, оказавшуюся в шаге от края пропасти Волочкову надо спасать всем миром. НТВ призвали опомниться и оказать помощь звезде.

"Зачем эту пьяную Волочкову постоянно показывать на ТВ? Ее лечить уже пора, там с головой проблема и с принятием реальности тоже! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкова спивается", "Она уже спилась и ей реально нужна помощь. Только будет очень обидно, что когда с ней случится беда, то же НТВ будет причитать: ах, какая жалость, почему не нашлось того, кто бы ей помог?", "они на ней будут рейтинг повышать", "Вот именно. А ее реально спасать надо", – рассуждают напуганные пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", ранее о зависимости Анастасии Волочковой говорила телеведущая Дана Борисова. Она не раз предлагала балерине помощь. Танцовщица тем временем утверждает, что проблем с алкоголем у нее нет.