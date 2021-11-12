Странный вид вернувшейся с отдыха Волочковой вызвал ажиотаж

В своем инстаграм-аккаунте балерина призналась, что ее обуяла тоска по теплым краям. Она поделилась последним фото с отдыха. На нем звезда позирует на пляже, стоя в море.
При этом на Анастасии Волочковой минималистичный купальник синего цвета. Правда, вид у знаменитости на снимке очень странный. Дело в том, что кадр получился сильно затемненным, что не могли не заметить подписчики танцовщицы.
Они горячо принялись обсуждать публикацию балерины. Один из фолловеров с сожалением отметил, что на фото – "сплошная тень". Другие стали язвить над королевой шпагата. "Наконец-то Турция вздохнула!", – высказался один из критиков. Поклонники же осыпали Анастасию Волочкову комплиментами.
Сама же балерина рассказала, что хотела привезти россиянам солнышко, а привезла лишь себя. Также она заверила, что зарядилась в Турции позитивной энергией и пообещала, что скучно поклонникам не будет. Судя по всему, звезда готовится удивить их новой эпатажной выходкой. Отметим, что балерина поддерживает не только худобу, но и мышечную массу, чтобы выглядеть привлекательно.
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