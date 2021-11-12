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Шоу-бизнес
Странный вид вернувшейся с отдыха Волочковой вызвал ажиотаж

Странный вид вернувшейся с отдыха Волочковой вызвал ажиотаж

Анастасия Волочкова сообщила поклонникам, что прилетела из Турции в Россию. Танцовщица оказалась разочарована погодой в Москве.
прочитано 1098 раз

В своем инстаграм-аккаунте балерина призналась, что ее обуяла тоска по теплым краям. Она поделилась последним фото с отдыха. На нем звезда позирует на пляже, стоя в море.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

При этом на Анастасии Волочковой минималистичный купальник синего цвета. Правда, вид у знаменитости на снимке очень странный. Дело в том, что кадр получился сильно затемненным, что не могли не заметить подписчики танцовщицы.

Они горячо принялись обсуждать публикацию балерины. Один из фолловеров с сожалением отметил, что на фото – "сплошная тень". Другие стали язвить над королевой шпагата. "Наконец-то Турция вздохнула!", – высказался один из критиков. Поклонники же осыпали Анастасию Волочкову комплиментами.

Сама же балерина рассказала, что хотела привезти россиянам солнышко, а привезла лишь себя. Также она заверила, что зарядилась в Турции позитивной энергией и пообещала, что скучно поклонникам не будет. Судя по всему, звезда готовится удивить их новой эпатажной выходкой. Отметим, что балерина поддерживает не только худобу, но и мышечную массу, чтобы выглядеть привлекательно.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 21:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Вера
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Знаете, Этот опустившийся фрик уже даже не раздражает- внимания - ноль- больше раздражает Обчак , чем она
Гость890177
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ничего странного.спецом выбрала такой ракурс,чтобы не особо было видно спившееся eбaлo
гость
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И народила же земля таких безмозглых идиоток как эта.Тварь опущенная.
Граня
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И у Этого есть ещё поклонники???? Автор- удивили…..
1

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