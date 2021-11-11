Упавшая на колени Волочкова в кружевном белье заговорила о религии

В последнее время Анастасия Волочкова кочует из одного скандала в другой и не перестает раздражать своих хейтеров. Сейчас балерина отдыхает в Турции, куда ее пригласили на бизнес-конгресс. Бывшая прима Большого театра наслаждается хорошей погодой в гордом одиночестве, ее возлюбленный Владимир остался в Москве работать.
За время отпуска Волочкова уже успела угодить сразу в несколько скандалов. Сначала ее сняли на видео в ресторане, где она на высоких каблуках шаталась и вела бессвязные речи. Потом балерина умудрилась выдать себя с головой, когда делала шпагат при помощи постороннего мужчины. Он придерживал ее сзади и помогал раздвигать ноги, разложенные по бортикам моста...
Сегодня Волочкова заявила, что празднует именины. Она предстала перед поклонниками в кружевных трусах, к удивлению, не на шпагате, а на коленях. Балерина стояла на песке и смотрела в камеру.
"Сегодня День Анастасии. Я от души поздравляю с именинами и Днем Ангела всех, кто наречен таким красивым именем. Оно созвучно с Россией", – написала Волочкова.
Поклонники как обычно не поняли полет ее мысли и поспешили уколоть своими комментариями.
"В таких трусах в кружавчиках спать ночью спать хорошо", – написал фолловер.
Напомним, 11 ноября православные верующие отмечают день памяти святой великомученицы Анастасии Овечницы.
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