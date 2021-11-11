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Шоу-бизнес
Упавшая на колени Волочкова в кружевном белье заговорила о религии

Упавшая на колени Волочкова в кружевном белье заговорила о религии

Анастасия Волочкова нашла отличный повод для праздника.
прочитано 884 раза

В последнее время Анастасия Волочкова кочует из одного скандала в другой и не перестает раздражать своих хейтеров. Сейчас балерина отдыхает в Турции, куда ее пригласили на бизнес-конгресс. Бывшая прима Большого театра наслаждается хорошей погодой в гордом одиночестве, ее возлюбленный Владимир остался в Москве работать.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

За время отпуска Волочкова уже успела угодить сразу в несколько скандалов. Сначала ее сняли на видео в ресторане, где она на высоких каблуках шаталась и вела бессвязные речи. Потом балерина умудрилась выдать себя с головой, когда делала шпагат при помощи постороннего мужчины. Он придерживал ее сзади и помогал раздвигать ноги, разложенные по бортикам моста...

Сегодня Волочкова заявила, что празднует именины. Она предстала перед поклонниками в кружевных трусах, к удивлению, не на шпагате, а на коленях. Балерина стояла на песке и смотрела в камеру.

"Сегодня День Анастасии. Я от души поздравляю с именинами и Днем Ангела всех, кто наречен таким красивым именем. Оно созвучно с Россией", – написала Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Поклонники как обычно не поняли полет ее мысли и поспешили уколоть своими комментариями.

"В таких трусах в кружавчиках спать ночью спать хорошо", – написал фолловер.

Напомним, 11 ноября православные верующие отмечают день памяти святой великомученицы Анастасии Овечницы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 17:36 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость890177
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Гость894599
Пропала Настя. Алкашка. Позорище. Ее надо принудительно лечить. Где та Дана Борисова, почему молчит, она ж как бы всех алкашей собирает в кучу и помогает.
данка не молчит.она уже весь язык истрепала,что нужно срочно лечить это пропитое чучело.но оно не хочет,не осознаёт что уже на дне
Гость894599
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Пропала Настя. Алкашка. Позорище. Ее надо принудительно лечить. Где та Дана Борисова, почему молчит, она ж как бы всех алкашей собирает в кучу и помогает.
Гость896989
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Гость896989
Анастасия созвучно не с Россией, а с глаголом <цензура>.
С глаголом ооттссооси!!!
Гость896989
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Анастасия созвучно не с Россией, а с глаголом <цензура>.
Гость889611
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Хватит ежеминутно пиарить это пропитое и затасканное сцаное убожество!
1

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