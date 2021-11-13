Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе

62-летняя ведущая Лариса Гузеева вернулась к работе после длительного больничного. Знаменитость больше трех недель провела в госпитале в Коммунарке. Гузеева тяжело перенесла COVID-19, а теперь борется с многочисленными последствиями недуга.
На записи шоу "Давай поженимся!" Первого канала Лариса Гузеева призналась, что все еще очень слаба. Также теледива пожаловалась на появившуюся забывчивость. Звезде, которая никогда за словом в карман не лезла, теперь сложно строить предложения.
С ужасом Гузеева вспоминает свои больничные будни. По словам ведущей, она лежала под капельницами, опутанная проводами от аппаратов.
"Раздутая, как шар, вен нет", – рассказала знаменитость.
Также Лариса Гузеева сообщила, что рядом с ней лежал тяжелобольной актер Валерий Гаркалин. Звезда экрана пожелала зрителям никогда не сталкиваться с коронавирусной инфекцией.
Опасная зараза отразилась на внешности теледивы. Лариса Андреева заметно прибавила в весе.
Напомним, 67-летний Валерий Гаркалин все еще под присмотром медиков. На днях актеру сделали срочную операцию. У знаменитости проблемы с легкими, поэтому в грудной клетке начал скапливаться воздух. Гаркалину ввели между ребрами специальную трубку, которой откачали все лишнее.