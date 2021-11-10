"Не заразись!": россияне боятся за жизнь Сябитовой после контакта с Гузеевой

Сваха программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала поклонникам радостную новость: ведущая Лариса Гузеева выходит с больничного. По словам коллеги, у ведущей уже все хорошо, и скоро она вновь появится на российских телеэкранах.
Видео Роза Сябитова опубликовала в своем "Инстаграм". На кадрах она предстала в кресле ведущей в студии программы "Давай поженимся!". Поклонники обрадовались позитивным изменениям.
"Ну наконец-то будет новая программа и вместе с Ларисой, а то уже как-то поднадоела, старую программу уже по два раза смотрим. Здоровья вам!" – отметили зрители.
Однако не все оказались рады новости о том, что Лариса Гузеева выходит на работу. Как считают некоторые россияне, коронавирус выделяется из организма еще долго после выздоровления.
"Роза, не заразись! По некоторым данным, переболевшие ковидом могут выделять вирус до трех месяцев после излечения", – написали фанаты.
Напомним, Лариса Гузеева была госпитализирована в больницу №40 в Коммунарке 27 сентября. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. 62-летняя телеведущая призналась, что после перенесенной инфекции до сих пор испытывает слабость и выглядит намного хуже, чем раньше.
Ранее звезду фильма "Жестокий романс" Ларису Гузееву обвинили в пропаганде вакцинации от ковида.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин