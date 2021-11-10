Раздвинувшая ноги Волочкова набросилась на обидчиков: Курицы, марамойки!

Сейчас балерина проводит время в Турции. Однако даже на отдыхе она смогла привлечь внимание прессы.

Все дело в том, что Анастасия Волочкова решила записать очередной ролик со шпагатом. Однако нашлись люди, которые заметили съемку со стороны и засняли, указав на постороннего мужчину, который якобы помогал артистке сесть в нужную позу. Некоторые издания выставили все так, будто балерина сама не может сделать па, а потому нанимает помощников.

Балерина, как известно, оскорбления чести и достоинства не прощает никому, а потому недавно она выложила еще один ролик. Как сообщает "Пятый канал", на кадрах она самостоятельно села на шпагат на мостике для спасателей, положив обе ноги на перила. Знаменитость отметила, что посвящает ролик всем "сумасшедшим", которые верят в сплетни.

Анастасия Волочкова оказалась крайне возмущена и призвала посмотреть на ее фирменный шпагат и никогда не повторять его, так как для этого требуется особая подготовка. Она напомнила, что в своей жизни покоряла множество сцен и даже заговорила для этого на английском языке.

Дала комментарий балерина и журналистам. Она подчеркнула, что ситуация кажется ей крайне смешной, так как осуждающие ее люди не могут сесть на шпагат даже на полу. При этом оправдываться перед "курицами, марамойками", которые не ходят в зал из-за лени, она не будет.

