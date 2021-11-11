"Аж страшно": Посиневшую Волочкову заподозрили в смене пола

Светская львица Анастасия Волочкова время от времени перестает заниматься балетом перед камерой и лишь демонстрирует стройную фигуру. Знаменитость поддерживает не только худобу, но и мышечную массу, чтобы выглядеть привлекательно. Однако не всегда балерине удается получать комплименты, что нещадно доказывает одна из ее последних публикаций.
Артистка разместила в инстаграм-аккаунте фото из Турции, на котором она изображена в полный рост. Мускулистые руки и широкие плечи дали резкий контраст ее узким бедрам, что привело к бурным народным обсуждениям. Особое беспокойство Анастасия Волочкова вызвала у фанатов тем, что частично посинела — ее ноги приобрели тусклый темный оттенок вместо шоколадного загара.
Некоторые пользователи Сети даже заподозрили балерину в смене пола. По их мнению, во внешности звезды прослеживаются мужские черты. "Трансгендер. Похожа", "Высокий мужчина", "Сначала подумала, мужик стоит какой-то...", "Трасвестит", "Аж страшно", — написали комментаторы про Анастасию Волочкову.
Знаменитости посоветовали купить новую одежду и сменить высокие босоножки на удобную обувь — кроссовки или кеды для прогулок. Как решил народ, Анастасия Волочкова пользуется услугами неумелого фотографа.
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