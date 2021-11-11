Вопреки Маслякову: Мартиросян заявил о возвращении шоу-убийцы КВН

Гарик Мартиросян уверен, что зрители телеканала ТНТ, еще увидят полюбившееся им шоу "Игра".

На днях юморист сообщил подписчикам о приостановке съемок нового телепроекта из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В связи с высоким риском заражения организаторы шоу не могли приглашать в студию зрителей, поэтому работа была приостановлена. Теперь же Гарик Мартиросян заявил о возвращении шоу, которое многие уже назвали убийцей КВН, и даже пообещал зрителям сюрприз.

Комик не озвучил точных сроков, но рассказал, что "Игру" покажут, как только снимут все остальные выпуски. Таким образом, зрители получат бонус в виде возможности беспрерывно наслаждаться веселым шоу и сразу узнать, кто победит и получит крупный денежный приз. Мартиросян подчеркнул, что таково решение руководства ТНТ – об этом сообщили "7 Дней".

Напомним, ранее появились слухи о том, что на самом деле съемки были приостановлены не из-за ограничений, а из-за недовольства ведущего КВН – Александра Маслякова. Дело в том, что "Игра" стала прямой угрозой его передаче, так как по формату новое шоу очень напоминает КВН, только проект трансформирован для более молодой аудитории, к тому же, здесь можно выиграть большие деньги. Масляков решил, что создатели "Игры" украли идею и заявил, что данный формат является непозволительным, однако мнение Маслякова, похоже, все же решили не учитывать.

Кстати, поддержал Александра Васильевича и Константин Эрнст – гендиректор Первого канала высказал свое мнение на Кубке мэра Москвы.