Обнаженная Подольская оседлала Преснякова на глазах у детей: Разврат и похоть

Пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Возлюбленные не стесняются демонстрировать свои чувства.

Совсем недавно артистка рассказала, что завершила грудное вскармливание. Тогда они с супругом решили отвлечься и отправиться в путешествие. Для поездки пара выбрала Италию. Однако многих удивило вовсе не это решение. Муж и жена поехали в Европу не наслаждаться вкусной едой и прогулками, а освобождаться от всего пережитого.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская поехали в солнечную страну на ретрит. Там специалисты проанализировали состояние их организмов и назначили специальный ритм питания. Сперва исполнитель крайне напрягся, но затем активно записывал видео о том, как ему хорошо.

Уже сейчас пара снова вернулась к наследникам, что отправиться в Египет с ними, но это не мешает им наслаждаться временем вдвоем. Накануне в блоге Натальи появилось новое фото. На кадре она в откровенном купальнике оседлала своего супруга в плавках. На фоне можно увидеть и детей, беззаботно играющих на траве. Мнения пользователей разделились.

Некоторые отметили, что восхищаются отношениями, которые сумели сохранить Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Другие же подчеркнули, что такие проявления любви на глазах у наследников – якобы не совсем корректны. "Разврат и похоть", "Уселась, а сзади малыши сами", "И зачем на публику трусы выставлять?", "Вот от них не ожидал", "Пусть личное остается личным", – прокомментировали подписчики.

