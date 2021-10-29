На глазах у всех: Пресняков схватил за грудь известную певицу

На днях Владимир Пресняков и Наталья Подольская посетили очередную светскую тусовку. На подобных мероприятиях звездам часто приходится позировать перед камерами. В этот раз знаменитые супруги делали это с видимым удовольствием, а Владимир Пресняков даже отличился шаловливой выходкой.
Стоя рядом с красавицей-женой, решивший пошутить артист прямо на глазах у всех вдруг схватил ее за грудь, что вызвало бурную реакцию представителей СМИ. Сама певица при этом несколько смутилась и быстро убрала руку мужа с собственного бюста, впрочем, веселую улыбку после действий возлюбленного женщина спрятать не смогла.
Соответствующим видео Владимир Пресняков после мероприятия поделился в своем инстаграм-аккаунте. Подписчики вовсе не осудили артиста за дерзкую выходку, а наоборот оставили позитивной паре множество комплиментов.
Поклонники написали:
"Шалунишка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красивые, приятные, больше бы таких как Вы", "Вы – классная Пара!!!", "Вова! Ты супер-позитив!", "Обожаю вашу пару!".
Напомним, что влюбленные вместе уже около 16 лет. Эта звездная пара считается одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Ранее Наталья Подольская откровенно рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым.
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