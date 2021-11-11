Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы

В последнее время 74-летняя звезда почти не выходит в свет. Многие поклонники крайне обеспокоены ситуацией.

При этом никаких комментариев на эту тему София Михайловна не дает. Известно, что сейчас она живет в Киеве вместе со своими родными, очень любит свою страну и наслаждается временем, которое проводит там. В Россию знаменитость все-таки иногда приезжает, но многие поклонники понимают, что это происходит все реже.

Публика осознает, что на состоянии знаменитости сказывается почтенный возраст, но она выглядит так хорошо, что многие просто забывают о нем. Во время одного из последних путешествий Софии Ротару в Москву поклонники просто ахнули. Тогда создалось ощущение, что она стала выглядеть еще лучше, чем раньше. Однако есть и те, кто так не считают.

Сергей Соседов высказался о сложившейся ситуации. Он указал, что обожатели просто должны понять и принять тот факт, что карьера любимой артистки уже завершилась. Сейчас она практически не выступает, так как якобы занимается вопросами своего здоровья.

Музыкальный критик отметил, что София Ротару и правда выглядит хорошо, но ее внутреннее состояние это не отражает. Он указал, что пластически операции творят чудеса, но сохранить здоровье гораздо сложнее. Соседов подчеркнул, что к этому возрасту уже "изнашивается сердце, печень, желудок", а поменять их не представляется возможным. Именно поэтому сейчас певица якобы серьезно озабочена именно вопросами состояния.

