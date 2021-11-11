Не дала: Решетова отвернулась от "сосущейся" с Ивлеевой Собчак

Главным вопросом на интервью у Ксении Собчак был бы вопрос о новом возлюбленном Анастасии Решетовой.

В последнее время в Сети появляется много слухов о личной жизни бывшей девушки рэпера Тимати, которая родила от него сына. Модель Анастасия Решетова после расставания с музыкантом не рассказывает подробностей о романе с кем-либо, но поклонники то и дело пытаются узнать информацию о ее новом возлюбленном. Поговаривают, что он жена и неприлично богат, а внешне похож на Тимати.

Российская ведущая Ксения Собчак хотела расставить все точки над i и вывести Анастасию Решетову на чистую воду, но в последний момент интервью сорвалось. Сначала модель согласилась на интервью, но потом передумала. Решетова отметила, что уверена в успехе контента, который получился бы у звезд, но все же не решилась на разговор. Поклонники уверены, что она просто испугалась, ведь Собчак умеет обличить своего героя и все его недостатки. Более того, в последнее время блондинка очень напориста, кто знает, чего можно ожидать? Чего стоит ее страстный танец и горячий поцелуй взасос с Анастасией Ивлеевой.

Но причина того, почему Решетова не дала Собчак интервью, оказалась банальной.



"Обстоятельства изменились", – заявила Решетова.

Стоит отметить, что через несколько месяцев после разрыва с Тимати карьера Анастасии Решетовой пошла в гору. Она запела, выпустила свой клип и даже сняла документальный фильм "Мой монолог", в котором рассказала о причинах расставания с рэпером, непроработанных детских травмах и своей детской наивности, которая разбилась о скалы эпидемии коронавируса.