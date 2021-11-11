Голая Волочкова стыдливо поймала выпадающую грудь: Сюрприз!

Анастасия Волочкова сейчас находится в Турции. Однако пропадать из заголовков она не планирует даже на этот период.

Недавно знаменитость решила продемонстрировать поклонникам то, как искусно она сидит на шпагате. Съемка велась на мосту, но недоброжелатели заметили, что балерине помогает посторонний человек. Тогда в СМИ поступила информация о том, что форма у Анастасии уже совсем не та, и она якобы ничего не может без своих помощников.

Накануне звезда решила показать всему миру, на что она способна. Она специально поднялась на мостик для спасателей, чтобы поставить ноги на перила. Анастасия Волочкова указала, что на такой трюк способны только самые подготовленные, а потому не стоит пытаться уличить ее в обманах. Всех тех, кто верит сплетням, она назвала "сумасшедшими".

Накануне балерина решила показать поклонникам все. Она опубликовала фото, на котором позирует совершенно обнаженной. Прикрывает Анастасия только грудь, которая с трудом помещается в ее руках. "Сюрприз", – рассказала знаменитость. Оказалось, что снимок был призван вовсе не продемонстрировать все прелести знаменитости, а показать лебедей, которых соорудили работницы отеля на кровати дивы.

Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии к публикации. Ранее балерину часто критиковали за подобный жест и отмечали, что она якобы настолько боится негатива, что решилась на такой поступок. Артистка отрицает свой страх перед хейтерами.

