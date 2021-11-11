Раскрыты секреты шоу "Голос": закулисье проекта

Шоу "Голос" является одним из самых любимых телевизионных проектов у российского зрителя.

Съемки телепроекта происходят в одном из павильонов "Мосфильма", который оборудован всем необходимым для участников, наставников и зрителей шоу "Голос" – организаторы придумали и внедрили много секретов, продумав в зале и за кулисами все до мелочей.

Например, знаменитые красные кресла наставников – это не просто сидения, а эргономичная мебель, которая оснащена функцией массажа. Вероятно, это очень удобно, ведь во время слепых прослушиваний наставникам приходится сидеть в этих креслах часами. Кстати, производитель кресел держится в тайне. Также у наставников за кулисами есть свои гримерные комнаты, где они могут отдохнуть между съемками.

Что касается участников, то и для них все сделано на высшем уровне. Есть в павильоне так называемая waiting-room, где участники вместе со своими близкими ждут съемок, записывают профайлы, а затем общаются с ведущим. Для группы поддержки организована family-room, откуда через стеклянную стену можно смотреть выступление конкурсанта. Комната, в которую попадает исполнитель, перед выходом на сцену, называется stress-room – здесь участнику вручают микрофон и отправляют в зал.

Для зрителей шоу "Голос" в студии установлены специальные трибуны. Попасть туда хотят многие, поэтому существует специальный отбор. На этапе слепых прослушиваний на трибуны пускают около 250 человек, но во время пандемии организаторам пришлось вдвое сократить число зрителей – об этом пишет "ЭГ".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России хотят запретить шоу "Голос".