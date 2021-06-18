Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Пятница
18 июня
Лента новостей
12:42
Российский подросток жестоко убил 14-летнюю девочку за отказ поцеловаться
12:28
Железняк из "Сватов" задумалась о старости: Ищу место, чтобы там жить
12:16
Время пришло: россиянам советуют покупать доллары
12:10
В России в два раза подорожали картофель и морковь
11:59
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой
11:50
Жителей столичного региона предупредили о повышенном давлении и жаре
11:46
В России зафиксирован рекорд по заболеваемости туребкулезом
11:45
Потерял слух и сорвал голос: с Лазаревым на съемках произошло несчастье
11:41
Россиянам пообещали идеальную погоду в июле
11:34
Президент Швейцарии рассказал, за что ценит Путина
11:31
Толстоганова и Виторган в преступной схеме: в Сети появился трейлер нового сериала "Чиновница"
11:20
"Интим за деньги": вскрылись скандальные подробности прошлого Каменских
11:14
Скрещенья рук, скрещенья ног: красавцы-мужчины сплелись в объятиях друг друга под ритмы танго
10:51
Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса
10:47
Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Убойная сила"
10:42
Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР
10:35
Латушко: Лукашенко – проблема для России и США
10:33
В России хотят разрешить использовать маткапитал еще по двум направлениям
10:08
Тяжелобольной Борисов шокировал народ свежим видом: Наш красавчик
10:01
Завистливый и недоброжелательный человек: Хазанов плюнул на могилу известного артиста
09:31
Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент
09:08
Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее
09:00
На премии RЕПУТАЦИЯ 2021 отметили заслуги руководителей компаний рынка недвижимости
08:39
Заглотившая палец жениха прямо у алтаря Макеева нашла оправдание: Туго идет
08:19
Украинский политолог Соскин: Байден принес Украину в жертву Путину
06:04
Постаревший Сталлоне появился в окружении сногсшибательных красоток
04:07
"Было не так просто": Петросян удивил публику странной позой
02:08
"Что делается, люди добрые!": вывалившая сочную грудь Варнава возбудила россиян
00:00
Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова
22:09
Человек со стержнем и спящий на ходу: западные СМИ обсуждают поведение Путина и Байдена
22:02
"Необходима волшебная таблетка": Кончаловская рассказала о проблемах со здоровьем
21:56
"Положение Путина повысилось": Познер об итогах саммита Россия – США
21:46
Части Украины предсказали превращение в пустыню
21:31
Разведенная Мельникова показала пикантные снимки
21:01
Нападение на известную певицу попало на видео
20:52
Собянин высказался о жестких ограничениях из-за ситуации с ковидом
20:32
Никто не вмешался: русских туристов в Абхазии расстреливали на глазах у местных
20:10
Гагарина отправилась в отпуск с женатым мужчиной
20:09
Студентка из США пропала в Нижегородской области
19:43
Первый шаг сделан: политолог Гарбузов сделал прогноз на отношения России и США
19:35
Скоро свадьба? Семенович похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
19:30
Под Челябинском горит птицефабрика
19:11
В подмосковном болоте нашли зарезанную девушку
18:59
При стрельбе в Германии погибли два человека
18:54
"Планы все рухнулись": беременная Кафельникова заболела перед важным событием
18:49
Определен наиболее опасный штамм COVID-19
18:46
В центре Москвы накрыли притон
18:34
В Павловском Посаде снесли старый дом
18:27
Американцы восхитились поведением Путина после встречи с Байденом: Отлично знает, что делает
18:18
Вскрылась информация об огромных заработках Оксаны Самойловой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой
"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Скрещенья рук, скрещенья ног: красавцы-мужчины сплелись в объятиях друг друга под ритмы танго

Скрещенья рук, скрещенья ног: красавцы-мужчины сплелись в объятиях друг друга под ритмы танго

В театре народной песни "Золотое кольцо" теперь есть кусочек далекого Буэнос-Айреса. На премьере танго-театра в постановке Феликса Михайлова "Биение. Сердце. Биение" побывал корреспондент "Дни.ру".
прочитано 584 раза

Танго зародилось в 1880-е годы на границе Уругвая и Аргентины, в бедных портовых городских районах со смешанным эмигрантским населением из Восточной и Южной Европы, Африки и Латинской Америки. А само слово "танго" происходит из языка нигерийского народа ибибио, где оно означает "танец под звук барабана".

ПО ТЕМЕ

Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Сюжеты Премьеры недели

Интересно, что изначально танго исполнялось исключительно сильным полом! И сегодня в Буэнос-Айресе много школ и театров квир-танго, куда ходят только парни. Режиссер Феликс Михайлов , конечно, знает про это. Поэтому в иммерсивном танго-театре "Биение. Сердце. Биение" в одном из номеров участвует лишь мужчины. Их полный страсти и огня танец можно описать словами из стихотворения Бориса Пастернака: "Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья..."

Фото: Марина Захарова

Это – моряки в порту Буэноса. Вообще же за полтора часа зрители побывают в самых разных уголках манящего аргентинского города – в парикмахерской, прачечной, баре, даже не похоронах. Посредством танца на сцене выражаются самые разные эмоции и настроение.

Но Феликс Михайлов всегда стремится к тому, чтобы его постановки были не только зрелищными – если танцоры, то только чемпионы мира, если музыка, то только живой оркестр, – но и еще и интеллектуально насыщенными.

Фото: Владимир Косарев

Он всегда очень точно подбирает и музыкальный, и литературный материал. В этот раз, например, на сцене звучат фрагменты книги "Мужчина из розового кафе" аргентинского поэта и прозаика Хорхе Борхеса.

Кажется, что лучше про танго и не скажешь: "Танго делало с нами все, что хотело, – и подстегивало, и пьянило, и вело за собой, и опять отдавало друг другу. Все забылись в танцах, как в каком-то сне, но мне вдруг показалось, что музыка зазвучала громче, – это к ней примешались звуки гитар с фургона, который подкатывал ближе. Тут ветер, донесший бренчанье, утих, и я опять подчинился собственному телу, и телу своей подруги, и велениям танца".

Фото: Марина Захарова

Но Аргентина – это еще и родина мелодичных песен. В этом шоу они звучат в исполнении блистательных вокалистов Ксаны Сергиенко и Марии Кирпичевой, знакомых зрителям по телепроектам "Ну-ка все вместе!" и "Голос".

Фото: Марина Захарова

Авторам и участникам масштабного проекта удалось создать атмосферу Буэнос-Айреса не только на сцене, но и в зале – гостей в зале ждут изысканные аргентинские закуски и вино, и в фойе – тут можно взять урок танго у профессиональных танцоров и насладиться знаменитым тонизирующим чаем мате. И кажется, что теперь твое сердце бьется чаще. В ритме танго.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Марина Захарова
Автор: 18 июня 2021, 11:14

комментарии

Ответить:

Театрал
Пожаловаться Ответить
Хочется пойти и увидеть своими глазами!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент

Звезда хочет перемен
Шоу-бизнес

"Интим за деньги": вскрылись скандальные подробности прошлого Каменских

Артистка поделилась с народом
Шоу-бизнес

Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то

Девушка безумно рада
Шоу-бизнес

Вскрылась информация об огромных заработках Оксаны Самойловой

Жена Джигана является успешным блогером

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+