Скрещенья рук, скрещенья ног: красавцы-мужчины сплелись в объятиях друг друга под ритмы танго

В театре народной песни "Золотое кольцо" теперь есть кусочек далекого Буэнос-Айреса. На премьере танго-театра в постановке Феликса Михайлова "Биение. Сердце. Биение" побывал корреспондент "Дни.ру".

Танго зародилось в 1880-е годы на границе Уругвая и Аргентины, в бедных портовых городских районах со смешанным эмигрантским населением из Восточной и Южной Европы, Африки и Латинской Америки. А само слово "танго" происходит из языка нигерийского народа ибибио, где оно означает "танец под звук барабана".

Интересно, что изначально танго исполнялось исключительно сильным полом! И сегодня в Буэнос-Айресе много школ и театров квир-танго, куда ходят только парни. Режиссер Феликс Михайлов , конечно, знает про это. Поэтому в иммерсивном танго-театре "Биение. Сердце. Биение" в одном из номеров участвует лишь мужчины. Их полный страсти и огня танец можно описать словами из стихотворения Бориса Пастернака: "Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья..."

Это – моряки в порту Буэноса. Вообще же за полтора часа зрители побывают в самых разных уголках манящего аргентинского города – в парикмахерской, прачечной, баре, даже не похоронах. Посредством танца на сцене выражаются самые разные эмоции и настроение.

Но Феликс Михайлов всегда стремится к тому, чтобы его постановки были не только зрелищными – если танцоры, то только чемпионы мира, если музыка, то только живой оркестр, – но и еще и интеллектуально насыщенными.

Он всегда очень точно подбирает и музыкальный, и литературный материал. В этот раз, например, на сцене звучат фрагменты книги "Мужчина из розового кафе" аргентинского поэта и прозаика Хорхе Борхеса.

Кажется, что лучше про танго и не скажешь: "Танго делало с нами все, что хотело, – и подстегивало, и пьянило, и вело за собой, и опять отдавало друг другу. Все забылись в танцах, как в каком-то сне, но мне вдруг показалось, что музыка зазвучала громче, – это к ней примешались звуки гитар с фургона, который подкатывал ближе. Тут ветер, донесший бренчанье, утих, и я опять подчинился собственному телу, и телу своей подруги, и велениям танца".

Но Аргентина – это еще и родина мелодичных песен. В этом шоу они звучат в исполнении блистательных вокалистов Ксаны Сергиенко и Марии Кирпичевой, знакомых зрителям по телепроектам "Ну-ка все вместе!" и "Голос".

Авторам и участникам масштабного проекта удалось создать атмосферу Буэнос-Айреса не только на сцене, но и в зале – гостей в зале ждут изысканные аргентинские закуски и вино, и в фойе – тут можно взять урок танго у профессиональных танцоров и насладиться знаменитым тонизирующим чаем мате. И кажется, что теперь твое сердце бьется чаще. В ритме танго.