Васильева влепила смачную пощечину Федункив: Наглые тумбы!

Татьяна Васильева славится своими резкими высказываниями в адрес коллег. Артистка не жалеет никого и всегда говорит то, что думает.

Большую часть своей жизни знаменитость посвятила именно искусству. Она активно работала не только как актриса, но и как режиссер, ведущая. Возможно, именно поэтому в какой-то момент звезда стала крайне критична к своим коллегам. Оказалось, что она и вовсе не довольна людьми, которые пытаются попасть в театр без специального образования.

В последнем интервью Татьяна Васильева указала, что особенно сильно ее выводят из себя выпускницы КВН. Она отметила, что у таких женщин невероятная пробивная сила, которая превышает способности профессионалов. Артистка тут же вспомнила, как недавно они снимали программу на телевидении. Там была "полная юмористка".

По мнению актрисы, все женщины, занимающиеся сегодня развлекательной деятельностью, выглядят якобы не очень хорошо, так как внешний вид для них не играет роли. Она отметила, что упомянутая знаменитость всех перебивала. "Наглые, без комплексов", – охарактеризовала комедианток Татьяна Григорьевна.

Ведущий шоу предположил, что речь идет о Марине Федункив или Ольге Картунковой. Артистка согласилась, но отметила, что путает их. Она подчеркнула, что обе артистки для нее "на одно лицо". По словам Татьяны Васильевой, знаменитости – "тумбы", которые считают, что их тело – "кормушка". В Сети активно обсуждают назревающий конфликт.

