Проглотила: Васильева высказалась о некрасивой ситуации с Шифриным

Актриса Татьяна Васильева помирилась с юмористом Ефимом Шифриным. Знаменитости в ближайшее время вместе появятся на сцене. 26 октября они сыграют в спектакле "Танцуй со мной".
По словам Васильевой, как таковой ссоры с Шифриным у нее не было, случилось небольшое недопонимание. Ситуации, как подчеркнула звезда, бывают разные. Татьяна Григорьевна не хочет "разбрасываться хорошими партнерами".
Между тем Васильева переживает из-за коронавирусных ограничений, которые только ужесточаются. Меры властей могут повлиять на выход спектакля.
Напомним, недавно Татьяна Васильева сообщила, что Ефим Шифрин ее подставил. Звезды договаривались отправиться на совместные гастроли. Юморист в ответственный момент исчез с радаров. Татьяна Григорьевна не успела найти замену партнеру. Васильева сказала тогда, что Шифрин променял ее на деньги. Судя по всему, актриса простила коллеге проступок, проглотив обиду.
Отметим, в прошлом Татьяна Васильева водила дружбу с актером Станиславом Садальским. Звезды кино сильно поссорились и до сих пор не общаются. Знаменитости периодически публично обмениваются колкостями.
Васильева утверждает, что у Садальского гадкий характер. Актер, в свою очередь, говорит, дескать, Татьяна Григорьевна с возрастом стала неприятной в общении.
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