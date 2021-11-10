"Начинаю рыдать": Многодетная жена Тарасова одержима ужасом после родов

Супруга Дмитрия Тарасова упивается слезами. Анастасия Костенко мучается каждую ночь.

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошли резкие перемены. После рождения третьего ребенка супруга футболиста стала неадекватно реагировать на действительность. Модель призналась, что ее настроение теперь зависит от времени суток. Причем эмоциональное состояние настолько нестабильно, что истерики стали регулярными.

Женщина одержима ужасом и опасениями поздно вечером, когда заканчивается световой день. Каждую ночь Анастасия Костенко испытывает дикий стресс. "Как только небо темнеет, я начинаю рыдать", — сообщила фанатам многодетная мать.

Жена Дмитрия Тарасова при этом понимает, что повода для беспокойства нет, так как пока в ее семье все складывается хорошо. При этом справляться с тревожной депрессией приходится непросто. "У меня возникало чувство, будто моя голова — это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями", — уточнила Анастасия Костенко.



Тем не менее звезда надеется, что скоро истерические припадки окончательно исчезнут из жизни. Совсем недавно она почувствовала некоторое облегчение. Анастасия Костенко отметила, что жить с тремя маленькими детьми и все успевать невозможно. Жена Дмитрия Тарасова охотно принимает помощь близких, так как самостоятельно тащить на себе груз забот стало проблематично.