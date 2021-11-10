"Апатия и депрессия": актриса Куликова оказалась в серьезной опасности

Мария Куликова призналась, что страдает от одного синдрома. Психолог Павел Жавнеров рассказал, чем ее проблема напоминает депрессию.

Мария Куликова шокировала поклонников новостью о том, что страдает от "синдрома самозванца". Она не стала уточнять, что это такое, лишь сказала, что постоянно боится, что не справится со своими задачами на работе и переживает, что все поймут, что она не та, за кого себя выдает.

"На сегодняшний день в психологии так устроено, что мы не ставим диагнозы, но формируем какие-то новые термины. "Синдром самозванца" – это просто термин, который под собой что-то подразумевает. Зачастую, когда человек приходит и рассказывает, что она переживает, что люди узнают, что она ни на что не способна, получается у нее плохо, он (психолог – Прим. ред.) в итоге говорит: "У вас синдром самозванца и с этим синдромом надо работать", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Жавнеров.

Эксперт также дал понять, что происходит с артисткой. Оказалось, что у актрисы есть эмоциональные проблемы, связанные с негативными эмоциями, которые она испытывает. Когда знаменитость собирается что-то сделать, то уже переживает, что люди будут ее критиковать.

"Есть определенный набор проблем у человека, которые разбираются на отдельные элементы. Грубо говоря, когда у человека есть апатия, уныние, он не хочет никуда выходить, есть повышенная тревожность, ему могут поставить, что это депрессия. Депрессия – такой же термин, как синдром самозванца", – не дал утешительных прогнозов психолог.