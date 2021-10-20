"Исправила ошибку природы": Мария Куликова раскрыла тайну своей внешности

Актриса Мария Куликова сделала откровенное признание.

44-летняя звезда сериала "Склифосовский" Мария Куликова призналась в свежем интервью, что от природы брюнетка. В теленовелле "Две судьбы" она снималась с натуральным цветом волос, но об этом теперь мало кто помнит.

Тогда знаменитость работала в Театре сатиры, много гастролировала с труппой. Однажды в поездке Куликову потянуло на эксперименты. Она пошла в парикмахерскую провинциального городка и осветлила локоны.

Смену имиджа режиссеры и продюсеры встретили на ура. Предложения о работе посыпались на Марию как из рога изобилия. С тех пор звезда "Склифосовского" становилась все светлее.

"Вот так я, наверное, исправила ошибку природы", – смеется актриса.

Говоря о внешности, Мария Куликова призналась, что видит, как с возрастом меняется ее тело и лицо. Несовершенства, отмечает актриса, заметны в кадре. Если актриса видит у себя лишние килограммы, она спешит от них избавиться. Куликова с горечью вспоминает времена, когда можно было есть что угодно, мало спать и выглядеть хорошо при этом.

Мария отметила, что профессия вынуждает ее относиться к себе строго. Если бы не съемки, она, наверное, давно расслабилась бы. Любимый человек никогда не критикует внешность Куликовой. Актриса чувствует, что всегда желанна и любима. Между тем в прошлом радом со звездой сериала "Склифосовский" был человек, который в грубой форме мог указать ей на недостатки.