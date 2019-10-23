Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 25 по 31 октября 2019 года

25 октября, пятница
В Культурном центре "Москвич" поставили романтичный мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса". Эта знаменитая история известна многими поколениями, но она не может приестся. В Год театра спектакль, любимый тысячами зрителей, вернулся на московски подмостки вместе со звездами жанра – Сергеем Ли, Эвелиной Бледанс, Кириллом Гордеевым, Марией Иващенко, Андреем Школдыченко, Натальей Корецкой, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой и молодыми, но не менее талантливыми артистами – Марией Паротиковой, Артемом Елисеевым, Иваном Коряковским.
В Vegas City Hall впервые в столице сольно выступит талантливый музыкант, популярный актер театра и кино Александр Устюгов и группа "Ekibastuz". Концерт приурочен ко дню рождения артиста, известного по фильмам и сериалам "Ментовские войны", "Золотая Орда", "Викинг", "Чума", "28 Панфиловцев". Группа была создана во время работы над телесериалом "Чума". К фильму требовался саундтрек и Устюгов, выступавший режиссером сериала, создал композиции – "Почтовые птицы" и "Дорога в рай". Так родилась группа "Ekibastuz". На сегодняшний день у группы записаны два студийных альбома.
В столице продолжится 25-я юбилейная Неделя моды. "В этом сезоне Неделя моды открывает для нас уникальную возможность – почувствовать Москву, вдохновиться ее преображением и воплотить ее неповторимый характер. Представить коллекцию в московском метрополитене, который считается самым красивым в мире – большая честь для нас и коллег. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, среди которых множество тех, кто не боится выражать себя и остается заметным, ярким и любит динамичную жизнь мегаполиса", – поделилась Маруся Ковылова, идеолог и байер копцепт-стора "Секция". В новом сезоне гостей ждут показы брендов, которые тонко чувствуют современную аудиторию. Легендарная Неделя моды в Москве станет ключевым событием для людей с прогрессивным и нестандартным мышлением, ориентированных на собственное "Я" и ведущих активный городской образ жизни. Неделя моды продлится до 27 октября, посмотреть расписание можно на официальном сайте.
В Крокус Сити Холле выступит "принцесса скрипки" Ванесса Мэй. Она стала первой скрипачкой, заставившей молодежь 90-х обратить внимание на классическую музыку, выступая со скрипичными техно-обработками классических композиций, объединяя акустическую и электрическую скрипки с современными ритмами. Дебютный альбом "The Violin Player" молниеносно покорил вершины чартов в двух десятках стран и сделал Ванессу популярной. Артистка выступала на лучших мировых площадках, в том числе, исполняла Баха для членов королевских семей.
В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер – Димитрис Ботинис), Павел Милюков (скрипка) и Максим Рысанов (альт). В программе: Шуберт, Симфония № 8 ("Неоконченная") си минор, D 759; Брух, Концерт для скрипки и альта с оркестром ми минор, соч. 88; Р. Штраус, "Тиль Уленшпигель" – симфоническая поэма, соч. 28, и Сюита из оперы "Кавалер розы".
26 октября, суббота
В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут балет "Спящая красавица". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказывает художественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.
В "Известия Hall" выступят знаменитые воротилы трип-хопа UNKLE. Музыканты поивехут в Москву новое live-шоу с презентацией альбома "The Road". UNKLE, несомненно, самый известный проект Джеймса Лавeлля, владельца лейбла Mo’ Wax, саунд-продюсера, музыканта и ди-джея. В разные годы с UNKLE сотрудничали DJ Shadow, Том Йорк, Massive Attack, Beastie Boys и The Stone Roses. После долгой паузы Джеймс вновь возвращается к активной концертной деятельности со своим лайв-бэндом.
27 октября, воскресенье
В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "Посвящение Муслиму Магомаеву". На сцену выйдет арт-проект "ТенорА XXI века" (в составе коллектива – солисты престижных московских и европейских оперных театров: Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера" им. Е. Колобова, немецкий Leipzig Oper) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Артисты подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора.
В Большом зале Консерватории состоится концерт "Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №6". На сцену выйдет Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана и Алексей Мельников (фортепиано). В программе: А. Дворжак "Концерт для фортепиано с оркестром" и Л.В. Бетховен "Симфония №6 ("Пасторальная")".
В автомузее "Моторы Октября" отпразднуют День Автомобилиста. Мероприятие посетят звезды шоу-бизнеса: Диана Арбенина, Алена Свиридова, Анастасия Стоцкая, Тутта Ларсен, Дмитрий Дибров, Тимур Родригез, Юлия Барановская, Мария Куликова, Мария Кравец и другие. На просторной площади в семь тысяч квадратных метров, где представлено более трех тысяч экспонатов, в честь праздника пройдут викторины, подвижные конкурсы, интерактивная экскурсия, мастер-класс с обучением ПДД, а детям позволят разрисовать автомобиль. Для взрослых пройдет лекция "Автомобилизм прошлого: от гвоздей из лошадиных подков в 1910 году до автоматических фар в 1950-е".
В Зеркальном зале на Пушечной состоится гала-концерт "World music. Индия", где будут индийские танцы, зазвучат орган, ситар и табла. Ситар – многострунный щипковый инструмент, известный уже в XIII веке, чье название буквально означает "7 струн" (по числу основных струн инструмента). Однако именно наличие резонирующих струн, отзывающихся на звук основных, делает ситар уникальным, а его неподражаемое звучание узнаваемым и запоминающимся. Точных сведений о возникновении парного барабана табла нет, легенда же рассказывает о непримиримом соперничестве двух музыкантов, приведшем к появлению табла. На этом концерте гостей будет ждать удивительная гармония, созданная филигранным рисунком традиционного народного танца, чудесными индийскими инструментами и "королем всех инструментов" органом, которому подвластны любые жанры.
28 октября, понедельник
В Малом зале "Зарядья" состоится единственный концерт известного квартета Pago Libre, одного из лучших европейских ансамблей, играющих импровизационную музыку. В составе интернационального коллектива – ирландец, два немца и живущий в Германии россиянин Аркадий Шилкопер, знаменитый валторнист, исполнитель на альпийском роге, диджериду, фогельгорне и еще десятке экзотических духовых инструментов. Критики отмечают, что концерты Pago Libre – это "алхимические процессы, в которых музыка течет по линиям скрытых земных меридианов, взрывается, как вулкан и танцует на скалах опасных ритмов".
29 октября, вторник
На сцене Театра МДМ пройдут последние спектакли бродвейской "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" перед гастролями по городам России. Те, кто придет на посмотреть на постановку 29 октября, смогут попасть за кулисы и увидеть, как гримируют актеров, узнать почему все костюмы сшиты в Лондоне, зачем артисты играют в специальные игры на сцене перед самым запуском зрителей в зал, и для чего в фойе размещены портреты Грока, Чарли Чаплина, Юрия Никулина и Славы Полунина. По сюжету "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", труппа актеров-любителей из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль – детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них –декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе.
30 октября, среда
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет романтический и футуристический балет "Аэлита". Постановка очень зрелищная, динамичная и не лишена иронии. Хореограф-постановщик спектакля Кирилл Симонов: "Я ставлю романтический балет – с тоталитарно-плакатным содержанием, и всю историю с полетами на Марс воспринимаю отчасти как комикс про прекрасных обманутых людей, революционеров и мечтателей, которые поверили, что смогут изменить мир. У них не вышло. Но те пять дней, пока они думали, что всесильны и им подчиняется вселенная, – были прекрасны. Про этот период эйфории и будет мой спектакль".
31 октября, четверг
В Крокус Сити Холле с большим сольным концертом выступит Томас Андерс. В программе выступления хиты группы Modern Talking и лучшие песни с сольных альбомов артиста. Именно его голос звучит в таких песнях, как "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "S.O.S For Love" и многих других. После ухода из легендарного дуэта Modern Talking, Томас сумел добиться успеха в сольном творчестве, записав несколько альбомов в сотрудничестве с лучшими продюсерами мира.
В Театре на Юго-Западе покажут спектакль " Я, бабушка, Илико и Илларион". Это душевный и добрый спектакль, где грустные истории перемешиваются с почти анекдотичными эпизодами из жизни. Грузия, вино, темперамент, широкая душа и горы. Каждый из героев, даже самый мимопроходящий, кажется мудрым и светлым. Все они просто живут и радуются жизни.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный маньяк?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?