Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 25 по 31 октября 2019 года

Спектакли, концерты, шоу и культурные мероприятия. Куда пойти? Читайте свежий обзор Дни.ру и выбирайте то, что по душе.

25 октября, пятница

В Культурном центре "Москвич" поставили романтичный мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса". Эта знаменитая история известна многими поколениями, но она не может приестся. В Год театра спектакль, любимый тысячами зрителей, вернулся на московски подмостки вместе со звездами жанра – Сергеем Ли, Эвелиной Бледанс, Кириллом Гордеевым, Марией Иващенко, Андреем Школдыченко, Натальей Корецкой, Марией Плужниковой, Оксаной Костецкой и молодыми, но не менее талантливыми артистами – Марией Паротиковой, Артемом Елисеевым, Иваном Коряковским.

В Vegas City Hall впервые в столице сольно выступит талантливый музыкант, популярный актер театра и кино Александр Устюгов и группа "Ekibastuz". Концерт приурочен ко дню рождения артиста, известного по фильмам и сериалам "Ментовские войны", "Золотая Орда", "Викинг", "Чума", "28 Панфиловцев". Группа была создана во время работы над телесериалом "Чума". К фильму требовался саундтрек и Устюгов, выступавший режиссером сериала, создал композиции – "Почтовые птицы" и "Дорога в рай". Так родилась группа "Ekibastuz". На сегодняшний день у группы записаны два студийных альбома.

В столице продолжится 25-я юбилейная Неделя моды. "В этом сезоне Неделя моды открывает для нас уникальную возможность – почувствовать Москву, вдохновиться ее преображением и воплотить ее неповторимый характер. Представить коллекцию в московском метрополитене, который считается самым красивым в мире – большая честь для нас и коллег. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, среди которых множество тех, кто не боится выражать себя и остается заметным, ярким и любит динамичную жизнь мегаполиса", – поделилась Маруся Ковылова, идеолог и байер копцепт-стора "Секция". В новом сезоне гостей ждут показы брендов, которые тонко чувствуют современную аудиторию. Легендарная Неделя моды в Москве станет ключевым событием для людей с прогрессивным и нестандартным мышлением, ориентированных на собственное "Я" и ведущих активный городской образ жизни. Неделя моды продлится до 27 октября, посмотреть расписание можно на официальном сайте.

В Крокус Сити Холле выступит "принцесса скрипки" Ванесса Мэй. Она стала первой скрипачкой, заставившей молодежь 90-х обратить внимание на классическую музыку, выступая со скрипичными техно-обработками классических композиций, объединяя акустическую и электрическую скрипки с современными ритмами. Дебютный альбом "The Violin Player" молниеносно покорил вершины чартов в двух десятках стран и сделал Ванессу популярной. Артистка выступала на лучших мировых площадках, в том числе, исполняла Баха для членов королевских семей.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер – Димитрис Ботинис), Павел Милюков (скрипка) и Максим Рысанов (альт). В программе: Шуберт, Симфония № 8 ("Неоконченная") си минор, D 759; Брух, Концерт для скрипки и альта с оркестром ми минор, соч. 88; Р. Штраус, "Тиль Уленшпигель" – симфоническая поэма, соч. 28, и Сюита из оперы "Кавалер розы".

26 октября, суббота

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут балет "Спящая красавица". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказывает художественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

В "Известия Hall" выступят знаменитые воротилы трип-хопа UNKLE. Музыканты поивехут в Москву новое live-шоу с презентацией альбома "The Road". UNKLE, несомненно, самый известный проект Джеймса Лавeлля, владельца лейбла Mo’ Wax, саунд-продюсера, музыканта и ди-джея. В разные годы с UNKLE сотрудничали DJ Shadow, Том Йорк, Massive Attack, Beastie Boys и The Stone Roses. После долгой паузы Джеймс вновь возвращается к активной концертной деятельности со своим лайв-бэндом.

27 октября, воскресенье

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт "Посвящение Муслиму Магомаеву". На сцену выйдет арт-проект "ТенорА XXI века" (в составе коллектива – солисты престижных московских и европейских оперных театров: Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера" им. Е. Колобова, немецкий Leipzig Oper) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Артисты подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №6". На сцену выйдет Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана и Алексей Мельников (фортепиано). В программе: А. Дворжак "Концерт для фортепиано с оркестром" и Л.В. Бетховен "Симфония №6 ("Пасторальная")".

В автомузее "Моторы Октября" отпразднуют День Автомобилиста. Мероприятие посетят звезды шоу-бизнеса: Диана Арбенина, Алена Свиридова, Анастасия Стоцкая, Тутта Ларсен, Дмитрий Дибров, Тимур Родригез, Юлия Барановская, Мария Куликова, Мария Кравец и другие. На просторной площади в семь тысяч квадратных метров, где представлено более трех тысяч экспонатов, в честь праздника пройдут викторины, подвижные конкурсы, интерактивная экскурсия, мастер-класс с обучением ПДД, а детям позволят разрисовать автомобиль. Для взрослых пройдет лекция "Автомобилизм прошлого: от гвоздей из лошадиных подков в 1910 году до автоматических фар в 1950-е".

В Зеркальном зале на Пушечной состоится гала-концерт "World music. Индия", где будут индийские танцы, зазвучат орган, ситар и табла. Ситар – многострунный щипковый инструмент, известный уже в XIII веке, чье название буквально означает "7 струн" (по числу основных струн инструмента). Однако именно наличие резонирующих струн, отзывающихся на звук основных, делает ситар уникальным, а его неподражаемое звучание узнаваемым и запоминающимся. Точных сведений о возникновении парного барабана табла нет, легенда же рассказывает о непримиримом соперничестве двух музыкантов, приведшем к появлению табла. На этом концерте гостей будет ждать удивительная гармония, созданная филигранным рисунком традиционного народного танца, чудесными индийскими инструментами и "королем всех инструментов" органом, которому подвластны любые жанры.

28 октября, понедельник

В Малом зале "Зарядья" состоится единственный концерт известного квартета Pago Libre, одного из лучших европейских ансамблей, играющих импровизационную музыку. В составе интернационального коллектива – ирландец, два немца и живущий в Германии россиянин Аркадий Шилкопер, знаменитый валторнист, исполнитель на альпийском роге, диджериду, фогельгорне и еще десятке экзотических духовых инструментов. Критики отмечают, что концерты Pago Libre – это "алхимические процессы, в которых музыка течет по линиям скрытых земных меридианов, взрывается, как вулкан и танцует на скалах опасных ритмов".

29 октября, вторник

На сцене Театра МДМ пройдут последние спектакли бродвейской "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" перед гастролями по городам России. Те, кто придет на посмотреть на постановку 29 октября, смогут попасть за кулисы и увидеть, как гримируют актеров, узнать почему все костюмы сшиты в Лондоне, зачем артисты играют в специальные игры на сцене перед самым запуском зрителей в зал, и для чего в фойе размещены портреты Грока, Чарли Чаплина, Юрия Никулина и Славы Полунина. По сюжету "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", труппа актеров-любителей из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль – детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них –декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе.

30 октября, среда

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет романтический и футуристический балет "Аэлита". Постановка очень зрелищная, динамичная и не лишена иронии. Хореограф-постановщик спектакля Кирилл Симонов: "Я ставлю романтический балет – с тоталитарно-плакатным содержанием, и всю историю с полетами на Марс воспринимаю отчасти как комикс про прекрасных обманутых людей, революционеров и мечтателей, которые поверили, что смогут изменить мир. У них не вышло. Но те пять дней, пока они думали, что всесильны и им подчиняется вселенная, – были прекрасны. Про этот период эйфории и будет мой спектакль".

31 октября, четверг

В Крокус Сити Холле с большим сольным концертом выступит Томас Андерс. В программе выступления хиты группы Modern Talking и лучшие песни с сольных альбомов артиста. Именно его голос звучит в таких песнях, как "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "S.O.S For Love" и многих других. После ухода из легендарного дуэта Modern Talking, Томас сумел добиться успеха в сольном творчестве, записав несколько альбомов в сотрудничестве с лучшими продюсерами мира.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль " Я, бабушка, Илико и Илларион". Это душевный и добрый спектакль, где грустные истории перемешиваются с почти анекдотичными эпизодами из жизни. Грузия, вино, темперамент, широкая душа и горы. Каждый из героев, даже самый мимопроходящий, кажется мудрым и светлым. Все они просто живут и радуются жизни.