"Хоть шваброй обзовите": Пристыженную за подлость Кудрявцеву сдали с потрохами

Ведущая Лера Кудрявцева вызвала громкие обсуждения. Теледиву обвиняют в наглой лжи.

Вокруг звездной блондинки скопилась масса негатива с тех пор, как актриса Светлана Пермякова рассказала о подноготной шоу "Секрет на миллион". Артистка обвинила редакторов программы в подлом поступке. По словам звездной гостьи, Лера Кудрявцева и ее команда обманули ее на деньги. Участницу шоу якобы специально подставили, лишив возможности честно выиграть крупную сумму.

Телеведущую пристыдили за недостойное поведение, которое ей приписала Светлана Пермякова. Однако на помощь блондинке пришел критик Сергей Соседов, чтобы спасти ее доброе имя. Мужчина встал грудью за оплеванную Леру Кудрявцеву и высказался в ее защиту.

"Пишите, что хотите, хоть шваброй обзовите, но программу смотрите! С ней работать прекрасно, я Леру знаю лет 20", – сдал звезду с потрохами Сергей Соседов. По словам критика, ведущая вызывает общественный резонанс, что говорит о плодотворности ее работы. Как утверждает эксперт, Лера Кудрявцева большая молодец, а разные мнения о ее деятельности — это положительный результат.

Напомним, звездная блондинка рассказала о том, что стала жертвой злоумышленников. У артистки украли дорогущую иномарку. Лера Кудрявцева так и не смогла вернуть любимое авто. Полиция оказалась бессильна.