Манукян показал новую любовницу после гей-скандала: Киркоров в прошлом

После расставания с Ольгой Бузовой личная жизнь Давида Манукяна стала невероятно интересовать публику. Теперь в ней наметились изменения.

Исполнитель много раз рассказывал, что в отношения вкладывается на все сто процентов. Именно поэтому он долгое время не был готов к чему-то новому. Так, с поющей ведущей они были вместе достаточно длительный промежуток времени. Все были убеждены, что вскоре появится новость о свадьбе пары, но все завершилось вовсе не так радужно.

Ольга Бузова рыдала в соцсетях и убеждала публику в том, что Давид Манукян вел себя крайне некорректно по отношению к ней. Она даже призвала подписчиков отписаться от певца. Сам Дава долгое время молчал, но потом все-таки рассказал свою версию происходящего. По его словам, знаменитость была слишком ревнивой и отказывалась входить в его положение.

Теперь в жизни исполнителя все стало иначе. Накануне стало известно, что он появился в программе "Дуэты" и исполнил композицию вместе с Мари Краймбрери. Многие поклонники отметили, что они прекрасно смотрелись вместе, а их голоса отлично сочетаются. Когда коллеги увидели друг друга, то принялись обниматься. Дава сделал несколько комплиментов Мари и пригласил на танец.

В своем личном блоге исполнитель отметил, что влюбился. Он поинтересовался мнением подписчиков относительно номера и попросил их отмечать певицу, чтобы она пошла с ним на свидание. Публика активно поддержала Давида.

