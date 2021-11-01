"Ты трус, чмо": Рискнувший на предательство Ягудин взмолился о быстрой смерти

Олимпийский чемпион достиг критического состояния. Алексей Ягудин заявил о заветном желании.

Нашумевшее шоу "Звезды в Африке" ударило по репутации знаменитого фигуриста. Алексей Ягудин не выдержал сложных испытаний и внезапно бросил команду друзей, решив покинуть проект из-за фобий. Предательство спортсмена бурно обсуждали и застрявшие на чужбине знаменитости, и телезрители. Звездный мужчина признался, что его осыпали оскорблениями. "Ты трус, чмо", — обращались люди к Алексею Ягудину.

Сейчас заслуженный мастер спорта не стыдится своего выбора, ведь он совершил его осознанно. Совесть фигуриста не мучает, но есть в его жизни то, что приносит сильный дискомфорт.

Алексей Ягудин сообщил, что тяжело воспринимает собственный возраст. Ему не понаслышке знакомы кризисы 30, 35 и 40 лет. В прошлом году из-за юбилея он впал в депрессию на две недели, потеряв над собой контроль. С празднованием каждой новой пятилетки психологический настрой спортсмена только ухудшается. Перспективы довольно пугающие.

В целом Алексей Ягудин не жалуется на судьбу, его устраивает и личная жизнь, и работа, и жилье. Олимпийский чемпион надеется лишь уйти из жизни без страданий. "Недавно ответил одному из подписчиков, который спросил, чего бы я хотел. Быстрой смерти без мучений", — откровенно выразился российский фигурист.