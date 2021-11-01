"Надавила на генпрокурора": Пугачева потребовала уголовной ответственности для зарвавшегося Разина

Аллу Пугачеву многие считают серым кардиналом российского шоу-бизнеса. Якобы она вершила судьбы артистов и перекрывала дорогу неугодным. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин знает это на личном опыте.

"Говорят, что в советские времена Пугачева, благодаря своим высоким связям в ЦК КПСС, министерстве культуры, а также генеральной прокуратуре, решала вопросы с неугодными ей людьми и многих артистов не допускала на телевидение", – написал Разин у себя на странице в социальных сетях.

"В моем случае 20 марта 1990 года они с тогдашним министром культуры СССР Николаем Губенко потребовали от Николая Рыжкова (Председатель Совета министров СССР – Прим. ред.), чтобы он надавил на генерального прокурора и меня привлекли к уголовной ответственности за то, что я, не имея музыкального профессионального образования, получаю с каждого своего концерта по 10 000 рублей, Елена Образцова, народная артистка СССР, Герой социалистического труда, в Большом театре получала в месяц около 1400 рублей", – продолжает Разин.

Но провокация Пугачевой не удалась. "Слава Богу, благодаря маме Михаила Сергеевича Горбачева, все обошлось. Я ее не осуждаю. Более того, я, как продюсер, тоже боролся с моими конкурентами всеми законными способами, – заверил "отец" группы "Ласковый май". – Я сам с 1988 по 1993 годы старался никого не допускать на эстраду, чтобы не создавать конкуренцию".

