Шикарные костюмы и никаких масок: воскресшая МакSим устроила громкую вечеринку в разгар пандемии

Артистка постепенно возвращается к привычной жизни. Накануне она устроила настоящий праздник.

Буквально недавно за здоровье МакSим молилась вся страна. Из каждого утюга звучали песни знаменитости, все искали в них другие смыслы и верили в то, что все будет хорошо. Несмотря на крайне высокий процент поражения, тяжелое состояние и искусственную кому, знаменитость сумела справиться со всем.

Возвращение артистки домой стало целым событием. После этого она дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что ей пришлось пережить. Марина Максимова сильно похудела. Известно, что сейчас она активно занимается, чтобы постепенно вернуться к привычному ритму.

Накануне в личном блоге МакSим появились новые фотографии. На кадрах она позирует с дочерью и другими детьми, а вокруг них только бабочки и пони, переодетый в единорога. Все присутствующие одеты в шикарные костюмы, а вот маски, несмотря на непростую ситуацию, нет ни на взрослых, ни на детях. Именно этот факт и не одобрили многие подписчики.

Пользователи Сети указали, что, несмотря на день рождения дочери, сейчас не лучшее время для громких вечеринок. При этом другие просто порадовались за звезду и ее наследницу. "Вы самые красивые", "Сказочная атмосфера", "Ты просто барби, красота", "Какая молодец, всем бы такую маму", "Просто восторг", – восхитились они.

