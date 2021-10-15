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Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии вернувшейся с того света МакSим: Физиотерапия и контроль врачей

Стало известно о состоянии вернувшейся с того света МакSим: Физиотерапия и контроль врачей

Около месяца певица пребывала в искусственной коме. Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь знаменитости, и у них получилось. Теперь наступил новый этап.
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За состояние МакSим до сих пор переживает публика. Все дело в том, что с самым страшным она уже справилась, но предстоит крайне непростое время. Сейчас артистке нужно восстановить здоровье, чтобы позднее вернуться к привычному графику. Пока медицинские работники запретили ей перелеты и прописали целый ряд процедур, необходимых для реабилитации.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Сейчас в столице постепенно наступают холода, а потому климат становится далеко не самым благоприятным для лечения. При этом из-за запретов врачей, список локаций, куда можно отправиться, сильно сузился. Оказалось, что недавно Марина все-такие уехала. Ее выбор пал на Ялту.

Пиар-менеджер МакSим рассказала, что она уехала в место, которое хорошо знает, чтобы не выходить из зоны комфорта. Лишние стрессы сейчас противопоказаны звезде. Добиралась до места назначения она на поезде. В Крыму знаменитость проходит реабилитацию, которая включает и специальную гимнастику, и физиотерапию. Столичные врачи остаются на связи с местными и контролируют ситуацию.

Марина Абросимова остановилась в отеле, расположенном прямо на берегу моря. Специалисты прописали ей специальную диету, а также постоянный контроль качества крови. В гостинице также имеются несколько бассейнов, которые певица планирует посещать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 11:14 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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