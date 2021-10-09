"Без мозгов в голове": Пугачева вся в черном с треском провалилась

На днях Алла Пугачева посетила презентацию парфюма, который разработала ее старшая дочь Кристина Орбакайте. 72-летняя артистка пришла на вечеринку вся в черном.
Наряд Аллы Борисовны в Сети назвали траурным и несоответствующим мероприятию. Бывший стилист певицы Джордж Ровалс тоже критикует тотал-блэк образ Примадонны. По словам эксперта, Пугачевой надо срочно уволить специалиста, который наполняет ее гардероб одеждой. Мол, из-за некомпетентности этого человека выход артистки в свет с треском провалился.
"Шляпа дурацкая, вообще ни к чему. Мне кажется, дизайнер, который это делает, без мозгов в голове", – негодует Ровалс.
Во-первых, считает Джордж, нынешний стилист Аллы Борисовны недостаточно интеллектуален. Во-вторых, совершенно лишен фантазии. В-третьих, модельер не "может прочитать Аллу".
Джордж Ровалс подчеркнул, что с Аллой Борисовной дизайнерам сложно работать. Дескать, она неповторимая и не вписывается в привычные рамки. Найти стилиста для Примадонны – задача почти невыполнимая.
Джордж Ровалс отметил, что Алла Пугачева должна меняться в лучшую сторону, но этого не происходит. Вокалистке, говорит эксперт моды, следует отдавать предпочтение пастельным тонам. Черный цвет в одежде "раскрывает все ее секреты".
Ровалс не перестает восхищаться Пугачевой как личностью. Стилист готов простить знаменитости модные промахи. Дизайнер называет Аллу Борисовну молодцом и сильной женщиной.
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